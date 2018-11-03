В Рязанской области горит магистральный газопровод

В МЧС сообщили о прорыве магистрального газопровода в Рязанской области

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Рязанской области в районе села Унгор Путятинского района произошёл прорыв магистрального газопровода. Как сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, угрозы населённым пунктам нет и пострадавших нет. «На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава, из них от МЧС России 2 единицы техники, 4 человека личного состава», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в польском городе Згеж в Лодзинском воеводстве около 800 учеников были эвакуированы из-за прорыва газовой трубы.