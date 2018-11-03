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В Рязанской области горит магистральный газопровод
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В МЧС сообщили о прорыве магистрального газопровода в Рязанской области 

RT на русском + ещё 19 2 часа назад
Фото: 62info.ru
В Рязанской области в районе села Унгор Путятинского района произошёл прорыв магистрального газопровода.
Как сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, угрозы населённым пунктам нет и пострадавших нет.
«На место происшествия выехали 10 единиц техники, 24 человека личного состава, из них от МЧС России 2 единицы техники, 4 человека личного состава», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в польском городе Згеж в Лодзинском воеводстве около 800 учеников были эвакуированы из-за прорыва газовой трубы.
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