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В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов
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В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов
Москва меняется
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ещё 5
4 ноября 2018
Фото: Москва меняется
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Как сообщает сервис «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов.
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и четыре отменено. В
Шереметьево
задержали пять рейсов. В свою очередь во
Внуково
задержан один рейс.
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