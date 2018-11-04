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В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов
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В столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов 

Москва меняется + ещё 5 4 ноября 2018
Фото: Москва меняется
Как сообщает сервис «Яндекс. Расписания», в столичных аэропортах задержано и отменено 15 рейсов.
Так, в Домодедово пять рейсов задержано и четыре отменено. В Шереметьево задержали пять рейсов. В свою очередь во Внуково задержан один рейс.
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