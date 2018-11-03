«СМИ меня неправильно поняли»

Отец пострадавшей в Керчи студентки о «невыплате» компенсаций и состоянии здоровья дочери

Отец 16-летней Натальи Калиниченко, пострадавшей в результате взрыва в столовой политехнического колледжа в Керчи , опроверг информацию СМИ о том, что девушка не получила компенсацию от властей Крыма . В интервью RT Юрий Калиниченко отметил, что журналисты неправильно поняли его слова, и все деньги уже находятся на счету его дочери. Мужчина также рассказал, что студентка находилась в самом эпицентре взрыва и сейчас «фактически обездвижена» — она получила сильную контузию и множественные переломы, ей также пришлось ампутировать ступню. Сейчас девушка находится в Москве , по прогнозам врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ей предстоит длительное лечение и реабилитация.

Отец Натальи Калиниченко, пострадавшей от взрыва в результате нападения на Политехнический колледж в Керчи, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что девушка не получила компенсацию от властей Крыма.

В интервью RT Юрий Калиниченко пояснил, что журналисты «просто неправильно его поняли», а деньги перечислены на счёт студентки в полной объёме.

«Я же не влияю никак на публикации, я сказал только что на моем счету денег нет. У Наташи на счету в РНКБ банке лежат 500 тысяч, деньги есть. У меня нет», — отметил он.

Ранее со ссылкой на Юрия в СМИ появились сообщения, якобы его дочь не получила компенсацию. В беседе с RT начальник департамента труда и социальной защиты населения города Керчи Эльдар Муждабаев уточнил, что деньги на счёт Натальи Калиниченко поступили ещё 26 октября.

«Был создан номинальный счёт на имя Калиниченко Натальи в РНКБ банке, туда было зачислено 500 тысяч рублей 26 октября, — сказал Муждабаев. — Это из республиканского бюджета. Позже ещё будут выплаты из федерального бюджета, когда будет определена степень тяжести полученных увечий. По региональным выплатам все расчёты были произведены перед всеми пострадавшими в полном объеме».

В пресс-службе департамента труда и социальной защиты республики Крым пояснили, что зачисления производятся на счёт пострадавшего. В случае с Калиниченко пострадавшей является дочь, а не отец, поэтому и деньги зачислены на её счёт.

Находилась в самом эпицентре взрыва

Самой Наташе Калиниченко 16 лет. Она одна из самых тяжёлых пострадавших, которые до сих пор находятся в больнице.

По словам отца, девушка закончила школу на четвёрки-пятёрки. Не захотела учиться дальше в 10-ом классе, решила, что ей пора быть самостоятельной и освоить профессию. Наташа поступила в Политехнический колледж на факультет земельно-имущественных отношений (кадастровая служба. — RT), училась на бюджете.

«В последние годы больше занималась учёбой. У неё был шанс получить золотую медаль, но она не захотела заканчивать 11 классов. Она единственная поступила на бюджет в политех», — рассказал Юрий.

Он отметил, что учиться Наташе очень нравилось. Она не прогуляла ни дня, хотя, по словам отца, в тот день, 17 октября, она сильно кашляла. Мужчина даже уговаривал дочь сходить к врачу, но Наташа отказалась, отметив, что у неё контрольная и она не может пропускать занятия.

Во время нападения девушка находилась в столовой, в самом эпицентре взрыва. Взрывной волной её сильно откинуло в сторону, при падении она сильно ударилась головой. Потом она рассказывала, что когда очнулась, везде был дым, огонь.

«Взрывом у неё выбило кость на правой ноге примерно на десять сантиметров, — рассказал Юрий. — Сейчас врачи пытаются как-то соединить, чтобы она срослась. Если это получится, Наташе придётся очень долго лежать на растяжке, чтобы всё это срослось. На этой же ноге ей ампутировали стопу, кроме того у неё раздроблено колено и ещё много чего неприятного. Левую ногу сохранят. На ней только открытые переломы, но риска ампутации нет. Её сильно посекло осколками. Врачи потом вытаскивали из ноги болты и гвозди, которыми было начинено взрывное устройство».

Кроме того, Наташа получила контузию. Сейчас она оглохла на одно ухо полностью, второе слышит плохо. После взрыва у неё начались проблемы с памятью. По словам отца, она жалуется на головные боли, говорит, что как будто «у неё какие-то выстрелы в голове».

Девушка была в шоковом состоянии, вспоминала, что даже пыталась встать, и только тогда поняла, что у неё правая нога сильно пострадала. Эти воспоминания зафиксированы в показаниях девушки для следствия.

«Даже в таком состоянии, она сумела позвонить мне, — отметил Юрий Калиниченко. — Сказала: «Папа, политех взорвали! Мне оторвало ногу». Я быстро подскочил, сразу рванул к ней. Когда ехал, видел множество карет скорой помощи».

Отец нашёл Наташу в больнице. Потом она рассказывала ему, что из горящей столовой её вытащили пожарные.

«Положили на мешок, — рассказал Юрий. — У неё была большая кровопотеря. Всё это время она была в сознании, звала на помощь. Спасатели пытались её успокоить, говорили скоро придут врачи. Но скорая так и не приезжала»

Наташа вспоминала, что под ней была огромная лужа крови. Она стала кричать сильнее. На это обратил внимание, проезжавший мимо случайный автомобилист. Он вместе с пожарными погрузил Наташу на заднее сидение машины и повёз в больницу. Врачи в это время занимались другими пострадавшими.

«Когда я в Керчи приехал к ней в больницу, она была на каталке, рядом с ней никого не было, а под каталкой уже образовалась большая лужа крови, — вспоминает Юрий. — У неё была серьёзная кровопотеря. Ей делали два переливания. Всё это время она была в сознании. Когда я её увидел со мной просто произошла истерика, я такого ужаса никогда не видел. Наташа даже начала меня поддерживать, говорила: «Папа, не бойся, всё нормально», всё понимала, но, наверное, была в шоке».

«Сейчас она полностью обездвижена»

18 октября Наталью Калиниченко направили на лечение в Москву. «Я быстро собрал её вещи, — рассказал Юрий. — Хотел полететь с ней, но в скорую к ней меня не пустили. Потом через несколько дней приехал я сам. Я передал вещи, когда ещё был в Крыму, но они до сих пор не дошли, может посылка где-то потерялась в дороге. Она осталась практически без вещей, да и я прибыл в столицу налегке».

В аэропорту Симферополя Юрию выдали билет до Москвы. В столице мужчину поселили в гостинице.

«В столице меня встретили волонтёры и поселили меня в гостинице. Сейчас я не плачу за свой номер, но как долго это будет продолжаться, не знаю», — отметил отец пострадавшей студентки.

По словам мужчины, врачи сказали ему, что его дочь одна из «самых тяжёлых пострадавших». Его заверили, что «будут делать всё возможное и невозможное, чтобы ей помочь вернуться в более или менее нормальную жизнь». По мнению специалистов, лечиться Наталье придётся ещё пять-шесть месяцев. Потом нужна будет долгая реабилитация. Юрий считает, что Наташе повезло с клиникой — в другой больнице, по его словам, ногу сразу бы ампутировали, так как случай очень тяжёлый.

На стопу у Наташи будет сделан протез. При этом, как рассказал отец, остаются большие проблемы c тазовой областью — там была сильно повреждена кость, мягкие и мышечные ткани.

«В Москве ко мне отнесли с сочувствием, появились знакомые, они помогают если не финансово, то морально, — отметил отец Наташи. — Сейчас я уже не один. Друзья и знакомые пытаются помогать. Вчера принесли вещи волонтёры. Шоколадки, яблочки приносили».

Сейчас мужчина всё время проводит с дочерью. Он ухаживает за ней и психологически поддерживает.

«Я разговаривал с психологами, — сказал Юрий. — Они говорят, что Наташе очень важно, чтобы сейчас я находился с ней рядом. Она сейчас полностью обездвижена и она не в состоянии заботиться о себе. Она даже повернуться на бок не может сейчас, может только шевелить руками и головой. Вчера, например, у неё была операция. Предстоит ещё несколько. От неё сейчас просто нельзя отходить. Мне надо поддерживать её постоянно».

С девушкой в палате реанимационного отделения лежит ещё четверо пострадавших в керченской трагедии. С ними тоже сидят родители.

Юрий, который, по его словам, работал в Керчи художественным оформителем уже начал искать жильё и работу, чтобы можно было достать денег на вещи для себя и дочери. «Сейчас целыми днями сижу с ней, — уточнил отец студентки. — Уверен, что работу я нашёл бы и в Москве, но сейчас я не могу отлучаться из больницы. Наташу постоянно температурит. Ей даже делают перевязку только под наркозом. У неё очень сильные боли».

«Вместе пережили все трудности»

Юрий Калиниченко рассказал, что растил Наташу один, мать бросила её, когда дочке был год и восемь месяцев.

«Наташа родилась недоношенной, она часто болела и за ней нужен был постоянный уход. Жена устала от всего этого, не выдержала, собрала вещи и уехала. Мы надеялись, что она вернётся, но этого так и не произошло. В 2016 году я подал на развод, ей назначили алименты. Она же платить явно отказывалась. Всё это время она жила практически в соседнем доме, но к нам никогда не приходила», — уточнил он.

После нападения на колледж в Керчи, мать Наташи позвонила бывшему мужу, но когда речь зашла о выплате алиментов, она сразу заявила, что никогда платить не будет и бросила трубку. По словам Юрия, мать девушки «ведёт довольно асоциальный образ жизни, выпивает».

«В итоге дочь я вырастил один, вместе пережили все трудности. Мы всегда хорошо ладили. Последний год она помогала мне, летом подрабатывала официанткой, чтобы мне было полегче», — отметил Юрий.

По словам отца, Наталья не знала и никогда не видела устроившего бойню Владислава Рослякова . Из её знакомых студентов в трагедии серьёзно никто не пострадал.

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии воздержались от комментариев по поводу состояния Наташи Калиниченко.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков совершил нападение на учащихся и сотрудников образовательного учреждения в Керчи, устроив взрыв и стрельбу. В результате произошедшего погиб 21 человек.