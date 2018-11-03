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Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей
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СМИ сообщили о драке дознавателя из Уфы перед изнасилованием 

Рамблер 34 минуты назад
В миграционном отделе полиции в Уфе, где 23-летняя девушка-дознаватель была изнасилована тремя полицейскими-начальниками, до этого произошла драка. Девушка выясняла отношения с подругой, которая проявила симпатию к самому молодому начальнику, сообщает КП.
Подвергшаяся насилию дознаватель оказалась дочкой силовика
На вечеринке в здании отдела по вопросам миграции в Уфе присутствовали 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, его друг, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района майор Павел Яромчук, 23-летняя дознаватель, отцом которой является замглавы Башкирского отдела Росгвардии, до этого десять лет возглавлявший республиканский ОМОН, а также еще одна девушка-дознаватель.
Как сообщает издание, обеим девушкам нравился Яромчук. В итоге межу девушками вспыхнул конфликт, и одна из них ушла.
Ранее стало известно, что в результате проведенной ДНК-экспертизы были идентифицированы биоматериалы Павла Яромчука. По словам дознавательницы, в насилии участвовали трое мужчин, которые также били девушку, что подтверждается данными экспертизы.
Накануне Кировский районный суд Уфы заключил под стражу всех трех полицейских начальников — фигурантов дела о групповом изнасиловании.
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