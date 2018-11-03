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Петербуржец провалился в яму с кипятком
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Петербуржец провалился в яму с кипятком 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Житель Петербурга госпитализирован после того, как провалился в яму с кипятком в зоне работ по устранению дефекта трубопровода в Колпинском районе города, игнорируя установленное ограждение и предупреждения об опасности, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС.
"Сегодня ночью на пересечении улицы Ижорского батальона и Октябрьской улицы в Колпинском районе произошел прорыв трубопровода. Когда работы по локализации дефекта уже велись, из развлекательного заведения вышел человек, который, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, и направился в зону ликвидации дефекта, несмотря на то что она была огорожена. В результате он госпитализирован с ожогами", — сказала собеседница агентства.
Как уточняется в сообщении ГУП "ТЭК СПб", во время локализации дефекта в субботу ночью пострадал молодой человек 1995 года рождения, который по свидетельству очевидцев был сильно пьян. "Несмотря на ограждения и предупреждения дежурных он ринулся к месту разлива теплоносителя, вследствие чего получил ожоги. Сотрудниками ГУП "ТЭК СПб" пострадавшему была оказана первая помощь. Он был оперативно госпитализирован в НИИ им. Джамилидзе", — отмечается в сообщении.
По данным предприятия, ночью дефект был локализован. В настоящее время энергетики завершили демонтаж изношенного участка трубопровода и приступили к монтажу нового участка. Инцидент произошел на Октябрьской улице в районе дом 77 в Колпинском районе Петербурга.
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