Следствие рассказало о бомбах московского школьника

Источники: у школьника, подозреваемого в изготовлении СВУ в Москве, были соучастники

Следствие считает, что у 14-летнего московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), были соучастники. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой").

"В ходе первоначального обыска в квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ ", — сказал собеседник агентства.

Уголовная ответственность по статьям УК РФ, которые инкриминируются подростку, наступает с 14 лет. Источник сообщил, что следствие уже в субботу, 3 ноября, планирует обратиться в суд за мерой пресечения школьнику.

"Следователь планирует выйти в суд уже в субботу", — сказал он.

Как сообщалось ранее, ученик одной из московских школ был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства в пятницу в квартире дома на улице Свободы. Источник уточнил, что задержанному 14 лет.

По словам собеседника агентства, на подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области.

"При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", — пояснил собеседник агентства.

Утром 31 октября на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. По данным СК, в результате погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, были ранены трое сотрудников УФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное ношение боеприпасов") УК РФ, его расследованием займется центральный аппарат СК.