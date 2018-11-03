Ещё
Следствие рассказало о бомбах московского школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источники: у школьника, подозреваемого в изготовлении СВУ в Москве, были соучастники 

ТАСС 1 час назад
Следствие считает, что у 14-летнего московского школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), были соучастники. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой").
Отец задержанного в Москве подростка рассказал о бомбе сына
"В ходе первоначального обыска в квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ ", — сказал собеседник агентства.
Уголовная ответственность по статьям УК РФ, которые инкриминируются подростку, наступает с 14 лет. Источник сообщил, что следствие уже в субботу, 3 ноября, планирует обратиться в суд за мерой пресечения школьнику.
"Следователь планирует выйти в суд уже в субботу", — сказал он.
Как сообщалось ранее, ученик одной из московских школ был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства в пятницу в квартире дома на улице Свободы. Источник уточнил, что задержанному 14 лет.
По словам собеседника агентства, на подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области.
"При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", — пояснил собеседник агентства.
Утром 31 октября на входе в здание УФСБ по Архангельской области произошел взрыв. По данным СК, в результате погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство, были ранены трое сотрудников УФСБ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 ("Террористический акт") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное ношение боеприпасов") УК РФ, его расследованием займется центральный аппарат СК.
ТАСС: последние новости
В Москве задержан подросток, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства Мужчина погиб после падения из окна здания Боткинской больницы в Москве СМИ: в Индии застрелили тигрицу, убившую 13 человек
Комментарии58
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шнуров написал стих об изнасиловании в Уфе77
Киев «дарит» земли Польше, Венгрии и Молдавии418
Саркози увидел непредвиденный эффект санкций против РФ195
США готовят массированную кибератаку по России328
Украину предложили сделать 52-м штатом США610
Видео
01:30
Дознаватель перед изнасилованием подралась с соперницей
Происшествия
01:23
Драка на парковке: куда угодил Алек Болдуин
Шоу-бизнес Статьи
00:13
В Италии умер самый старый мафиози
В мире
02:06
Порошенко договорился с Варфоломеем о церкви
В мире Украина
02:01
Ученые обнаружили новую опасность соли
Наука и техника
00:29
Следствие рассказало о бомбах московского школьника
Происшествия
01:14
В Сети высмеяли новый украинский беспилотник
Армия Оружие
05:21
Пригород Стамбула Москве не указ
Общество
05:52
США готовят массированную кибератаку по России
В мире Наука и техника
02:48
Двое против Трампа: Россия даст Кубе оружие
Политика Латинская Америка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение