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Пожар вспыхнул в Институте космоса РАН
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Пожар вспыхнул в Институте космоса РАН в Москве 

News.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: АГН "Москва"
Институт космических исследований РАН загорелся в Москве. Об этом сообщил источник News.ru.
Очевидцы инцидента рассказали о возгорании по адресу: Профсоюзная 84/32. Там расположен Институт космических исследований РАН.
По данным News.ru, пожарных на территорию не пускают. Там расположен не только институт РАН, но и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ
Дороги в районе происшествия, согласно данным «Яндекса», пока свободны.
Ранее News.ru писал об аресте нового фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне».
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