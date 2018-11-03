Пожар вспыхнул в Институте космоса РАН в Москве

Институт космических исследований РАН загорелся в Москве . Об этом сообщил источник News.ru.

Очевидцы инцидента рассказали о возгорании по адресу: Профсоюзная 84/32. Там расположен Институт космических исследований РАН.

По данным News.ru, пожарных на территорию не пускают. Там расположен не только институт РАН, но и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ

Дороги в районе происшествия, согласно данным «Яндекса», пока свободны.

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