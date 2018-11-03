Пожар вспыхнул в Институте космоса РАН

Очевидцы инцидента рассказали о возгорании по адресу: Профсоюзная 84/32. Там расположен Институт космических исследований РАН.
По данным News.ru, пожарных на территорию не пускают. Там расположен не только институт РАН, но и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны РФ
Дороги в районе происшествия, согласно данным «Яндекса», пока свободны.
Ранее News.ru писал об аресте нового фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне».