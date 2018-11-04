У школьника в Москве похитили дорогую зажигалку

Разбойники похитили дорогую зажигалку у школьника в Москве

Неизвестные в ходе разбойного нападения на восьмиклассника на западе Москвы похитили зажигалку и скрылись. Стоимость устройства оценивается в 3000 рублей.

Подросток сам вызвал полицию. Некоторое время спустя в этом же районе полицейские задержали и доставили в отделение подозреваемого 2000 года рождения, сообщает Агентство «Москва»

Ранее News.ru писал о 63-летнем грабителе из американского штата Теннесси, который в итоге зарезал двух своих жертв. Мужчину приговорили к смертной казни. Последними словами преступника, когда он сел на электрический стул, были «Let’s rock!» («Зажжём!»).