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У школьника в Москве похитили дорогую зажигалку
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Разбойники похитили дорогую зажигалку у школьника в Москве 

News.ru + ещё 16 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные в ходе разбойного нападения на восьмиклассника на западе Москвы похитили зажигалку и скрылись. Стоимость устройства оценивается в 3000 рублей.
Подросток сам вызвал полицию. Некоторое время спустя в этом же районе полицейские задержали и доставили в отделение подозреваемого 2000 года рождения, сообщает Агентство «Москва».
Ранее News.ru писал о 63-летнем грабителе из американского штата Теннесси, который в итоге зарезал двух своих жертв. Мужчину приговорили к смертной казни. Последними словами преступника, когда он сел на электрический стул, были «Let’s rock!» («Зажжём!»).
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