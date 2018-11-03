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Убившую 13 человек тигрицу застрелили в Индии
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Убившую 13 человек тигрицу застрелили в Индии 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: imagebroker.com/Global Look Press
Тигрицу, которую считают виновной в гибели 13 человек, застрелили в индийском штате Махараштра. Хищника убил профессиональный охотник после трёх месяцев поиска.
«Почти три месяца тигрицу искали 150 человек на слонах. Для её розыска привлекались беспилотные летательные аппараты, дельтаплан, специально обученные собаки, но животному всё время удавалось уходить от преследователей», — сообщил телеканал NDTV.
За шестилетней тигрицей Авни числятся убийства 13 человек за последние два года — ДНК зверя обнаружены на телах жертв. Решение ликвидировать хищника принял департамент лесного хозяйства. Однако защитники животных пытались оспорить это распоряжение, призывая поместить Авни в зверинец. У тигрицы остались двое 10-месячных детёнышей.
Ранее News.ru писал, что в Китае ослабили запрет на торговлю рогами носорогов и костями тигров. Теперь их можно продавать с разрешения властей в научных, культурных и медицинских целях. Для этого необходимо предоставить официальный сертификат государственной администрации традиционной китайской медицины.
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