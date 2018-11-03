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«Это у него детская забава»
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«Это у него детская забава» — соседка о подростке, изготовившем бомбу в Москве 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Напомним, московского школьника задержали после того, как у него дома было обнаружено самодельное взрывное устройство.
У взорвавшего здание ФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Соседка задержанного подростка, у которого второго ноября нашли бомбу, рассказала «Звезде», что он хорошо учился в школе и, скорее всего, этот случай надо считать простой «детской забавой».
«Это больше детская какая-то забава у него. Он любознательный. Любопытный мальчишка. Есть домоседы, он не такой уличный мальчик. Я его года полтора не видела», — заявила она.
Также соседка отметила, что у подростка вполне благополучная семья.
«Он неплохо учился. Он учился в частной школе учился до четвертого класса. Бабушка была живая, она учила в частной школе. Ничего не предвещало. Бабушка и дедушка грамотные, и папа и мама тоже грамотные», — рассказала соседка подростка.
Напомним, московского школьника задержали после того, как у него дома было обнаружено самодельное взрывное устройство. Его нашли во время расследования дела о подрывнике из Архангельска, после изучения соцсетей 17-летнего подростка.
Отец задержанного 14-летнего школьника рассказал, что у его сына, судя по всему, нашли «детскую бомбочку». По его мнению, слухи о том, что он имел какую-либо связь с подростком, организовавшим взрыв в архангельском управлении ФСБ являются бездоказательными.
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