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Украинский священник проехал по могилам на джипе
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В Харькове священник на джипе повредил на кладбище десять памятников 

Российская Газета + ещё 9 3 часа назад
Священник на джипе повредил десять надгробий на одном из кладбищ в Харькове, передает украинское информагентство УНН со ссылкой на полицию.
На опубликованном в соцсетях видео, предположительно, священник на джипе едет по кладбищу и сносит могильные плиты, потом выходит и разводит руками.
"Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи", — цитирует агентство слова представителя полиции.
Полиция Харьковской области на своем сайте сообщила, что "автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил десять памятников". Кто был за рулем, полиция не уточняет.
Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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