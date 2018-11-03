Священник на джипе переломал памятники на кладбище

Священник на джипе повредил десять надгробий на одном из кладбищ в Харькове, передает украинское информагентство УНН со ссылкой на полицию.
На опубликованном в соцсетях видео, предположительно, священник на джипе едет по кладбищу и сносит могильные плиты, потом выходит и разводит руками.
"Информация подтверждается. Это произошло сегодня. Этим событием занимаются следователи", — цитирует агентство слова представителя полиции.
Полиция Харьковской области на своем сайте сообщила, что "автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию 14-го кладбища и повредил десять памятников". Кто был за рулем, полиция не уточняет.
Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.