Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки

Во Владивостоке сотрудник охраны торгового центра «Седанка Сити» отказался выпускать с парковки машину скорой помощи.

Мужчина требовал оплатить время её стоянки на территории ТЦ. Бригада врачей приехала в торговый центр на вызов.

Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

Как сообщают местные СМИ, охранник всё же согласился поднять шлагбаум и выпустить карету скорой помощи, но только после того, как врачи пригрозили вызвать полицию.

Руководство торгового центра распорядилось открыть для экстренных служб города бесплатный въезд на территорию.