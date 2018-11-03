Охранник требовал деньги за выезд «скорой» с парковки 

Во Владивостоке сотрудник охраны торгового центра «Седанка Сити» отказался выпускать с парковки машину скорой помощи.
Мужчина требовал оплатить время её стоянки на территории ТЦ. Бригада врачей приехала в торговый центр на вызов.
Видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
Как сообщают местные СМИ, охранник всё же согласился поднять шлагбаум и выпустить карету скорой помощи, но только после того, как врачи пригрозили вызвать полицию.
Руководство торгового центра распорядилось открыть для экстренных служб города бесплатный въезд на территорию.
Ранее News.ru сообщил, что американский актёр Алек Болдуин задержан в Нью-Йорке. Знаменитый артист подрался на парковке.