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В Самаре потушили пожар в многоквартирном доме
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В Самаре потушили пожар в многоквартирном доме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в многоквартирном доме в Самаре, откуда спасатели эвакуировали 30 человек, потушен, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.19 (18.19 мск), горел двухэтажный жилой дом на пересечении улиц Венцека и Фрунзе в Самаре, площадь возгорания, по уточненным данным МЧС, составила около 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе, троих детей. Эвакуированные жильцы дома разместились у родственников.
"Пожар был полностью ликвидирован в 21.40 (20.40 мск). Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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