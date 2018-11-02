В Самаре потушили пожар в многоквартирном доме

Пожар в многоквартирном доме в Самаре , откуда спасатели эвакуировали 30 человек, потушен, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 19.19 (18.19 мск), горел двухэтажный жилой дом на пересечении улиц Венцека и Фрунзе в Самаре, площадь возгорания, по уточненным данным МЧС, составила около 150 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 30 человек, в том числе, троих детей. Эвакуированные жильцы дома разместились у родственников.