Станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе

В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро "Майдан Независимости", передает "112 Украина " со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Как отмечается, в полиции информацию о минировании не прокомментировали.

"Станция "Майдан Незалежности" плюс пересадка на станцию "Крещатик" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что взрывоопасных предметов на станции не обнаружили, станция метро и пересадка открыты для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Киевскую полицию поступило сообщение о минировании двух вокзалов.