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Станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе
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Станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро "Майдан Независимости", передает "112 Украина" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Как отмечается, в полиции информацию о минировании не прокомментировали.
"Станция "Майдан Незалежности" плюс пересадка на станцию "Крещатик" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что взрывоопасных предметов на станции не обнаружили, станция метро и пересадка открыты для пассажиров.
Ранее сообщалось, что в Киевскую полицию поступило сообщение о минировании двух вокзалов.
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