Российского военного эксперта заподозрили в госизмене

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Новейшие зенитные комплексы РФ в Сирии оказались провальными

Россиян предложили лишить пенсии, аресты в Уфе и другие события дня

«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»

Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе

Еще одна страна задумалась о санкциях против Украины