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Отец задержанного подростка рассказал о бомбе сына
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Отец задержанного в Москве подростка рассказал о бомбе сына 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Отец задержанного в Москве по подозрению в изготовлении взрывного устройства подростка заявил, что правоохранители приняли «детскую бомбочку» за настоящую угрозу и отверг сообщения о связи сына со взорвавшим здание ФСБ в Архангельске молодым человеком.
«Нашли просто бомбочку детскую, а раздули неизвестно что. Дети балуются петардами и так далее. Что, теперь на этой волне начнут раздувать из мухи слона?», — сказал отец телеканалу 360.
Он сказал, что сам не видел у сына этого устройства, потому что редко общается с ним.
Также он опроверг информацию о связи подростка с подорвавшим в Архангельске бомбу молодым человеком.
Ранее СМИ писали, что задержанный в Москве школьник, как и архангельский подрывник, якобы придерживается анархистских взглядов.
Сообщалось, что на него удалось выйти с помощью расследования дела и установления круга общения по делу в Архангельске.
Напомним, 31 октября в здании ФСБ в Архангельске 17-летний подросток устроил взрыв и погиб на месте. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения.
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