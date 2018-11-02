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Готовил теракт: у 14-летнего школьника нашли бомбу
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Готовил теракт: в Москве у 14-летнего школьника нашли бомбу 

Дни.ру + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
К московскому восьмикласснику пришли с обыском и обнаружили у него самодельное взрывное устройство. Сообщается, что подросток планировал совершить теракт в Москве.
По данным силовиков, именно этому школьнику сделал свой последний звонок 17-летний молодой человек, который совершил подрыв на проходной ФСБ в Архангельске. Предположительно, парень планировал осуществить теракт в Люблино на "Русском марше" 4 ноября, передает Telegram-канал "Хороший". Судя по всему, в ФСБ безмерно рады тому, что в Москве не повторится архангельский сценарий.
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