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В Риме задержаны буйные украинские расисты
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Полиция Рима задержала украинских расистов 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Римские карабинеры задержали двух 23-летних украинцев, избивших 28-летнего индийца и местную пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости.
Хулиганов удалось задержать благодаря появившемуся в сети видеоролику с процессом избиения, вызвавшему широкий общественный резонанс.
Двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажиров поезда 2 ноября. На видео слышно, как один из них обращается к нему: «Бангладеш», а себя называет фашистом. Перед этим они полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли Бенито Муссолини. После избиения украинцы сбежали.
Задержанным пока предъявлено обвинение в попытке ограбления. Полиция изучает видеозапись на предмет разжигания расовой ненависти.
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