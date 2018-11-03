В Риме задержаны буйные украинские расисты

Полиция Рима задержала украинских расистов

Римские карабинеры задержали двух 23-летних украинцев, избивших 28-летнего индийца и местную пожилую женщину. Об этом сообщает РИА Новости.

Хулиганов удалось задержать благодаря появившемуся в сети видеоролику с процессом избиения, вызвавшему широкий общественный резонанс.

Двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажиров поезда 2 ноября. На видео слышно, как один из них обращается к нему: «Бангладеш», а себя называет фашистом. Перед этим они полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли Бенито Муссолини . После избиения украинцы сбежали.

Задержанным пока предъявлено обвинение в попытке ограбления. Полиция изучает видеозапись на предмет разжигания расовой ненависти.