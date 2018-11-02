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Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео
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Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
В метро итальянской столицы Рима два украиноязычных хулигана-расиста избили мужчину индийской наружности и ранили женщину, которая пыталась вмешаться. Об этом сообщает fanpage.it.rome.
Двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пострадавшего в вагоне поезда. На видео слышно, как один из них обращается к нему: «Бангладеш», а себя называет фашистом. От оскорблений он перешел к действиям: взял мужчину за одежду, а затем ударил. Часть пассажиров попыталась вмешаться. В результате пострадала одна женщина — ей разбили голову.
По словам очевидцев, перед этим нарушители порядка полчаса выкрикивали расистские лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии и прославляли лидера Национальной фашистской партии (НФП) Италии Бенито Муссолини. Пассажиры пытались вызвать полицию, но нападавшие вышли из поезда на остановке.
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