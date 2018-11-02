Буйство украинских расистов в метро Рима попало на видео

В метро итальянской столицы Рима два украиноязычных хулигана-расиста избили мужчину индийской наружности и ранили женщину, которая пыталась вмешаться. Об этом сообщает fanpage.it.rome.

Двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пострадавшего в вагоне поезда. На видео слышно, как один из них обращается к нему: «Бангладеш», а себя называет фашистом. От оскорблений он перешел к действиям: взял мужчину за одежду, а затем ударил. Часть пассажиров попыталась вмешаться. В результате пострадала одна женщина — ей разбили голову.