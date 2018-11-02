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У взорвавшего ФСБ нашелся товарищ с бомбой в Москве
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У взорвавшего здание ФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В квартире в жилом доме на улице Свободы в столичном районе Южное Тушино у 16-летнего подростка обнаружено самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, мероприятия проводили сотрудники ФСБ, в рамках спецоперации по выявлению сподвижников подростка, подорвавшего самодельное взрывное устройство в приемной Управления ФСБ по Архангельской области. Изучая активистов групп в социальных сетях, они выявили несколько наиболее агрессивных участников, и среди них москвича.
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«В пятницу во второй половине дня к молодому человеку на улицу Свободы пришли чекист на беседу, и обнаружили в комнате ребенка предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место происшествия вызваны представители всех оперативных служб, опасный предмет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник.
Официальные представители столичных правоохранительных органов от комментариев воздержались.
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