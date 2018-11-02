У взорвавшего ФСБ нашелся товарищ с бомбой в Москве

У взорвавшего здание ФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве

В квартире в жилом доме на улице Свободы в столичном районе Южное Тушино у 16-летнего подростка обнаружено самодельное взрывное устройство, готовое к использованию. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, мероприятия проводили сотрудники ФСБ , в рамках спецоперации по выявлению сподвижников подростка, подорвавшего самодельное взрывное устройство в приемной Управления ФСБ по Архангельской области. Изучая активистов групп в социальных сетях, они выявили несколько наиболее агрессивных участников, и среди них москвича.

«В пятницу во второй половине дня к молодому человеку на улицу Свободы пришли чекист на беседу, и обнаружили в комнате ребенка предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. На место происшествия вызваны представители всех оперативных служб, опасный предмет изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал собеседник.