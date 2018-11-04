СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования дознавателя

СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования девушки полицейскими в Уфе

СМИ сообщили, что якобы дознаватель пришла в кабинет к начальникам в компании с подругой. Обе девушки симпатизировали 34-летнему Павлу Яромчуку

В средствах массовой информации появилась подробная информация об обстоятельствах изнасилования в Уфе , где трое высокопоставленных сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю девушку-дознавателя.

Ранее сообщалось, что в тот вечер полицейские позвали девушку в кабинет под предлогом неотложных дел. Как сообщает газета «Комсомольская правда», дознаватель пришла в кабинет к начальникам вместе с подругой.

Источник газеты сообщил, что якобы обе девушки симпатизировали экс-руководителю отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району 34-летнему Павлу Яромчуку. Мужчина, как утверждает издание, отвечал взаимностью пострадавшей девушке.

В кабинете вместо «неотложных дел» начальники распивали алкогольные напитки. Через какое-то время подруга дознавателя ушла, а 23-летняя девушка осталась в кабинете одна с тремя мужчинами.

Полицейские насиловали и избивали ее. Девушка кричала, но ее никто не слышал.

Совершили преступление 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев и вышеупомянутый Яромчук. Факт изнасилования подтвердила ДНК-экспертиза. На теле дознавателя были найдены «биоматериалы» указанных лиц, а медики зафиксировали у девушки «множественные повреждения и разрывы тканей».

По данным следователей, происшествие случилось в ночь на 30 октября. Подозреваемые были уволены «за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Расследование по данному делу продолжается.