Генерал МВД ответил на вопрос об интиме в органах

Генерал МВД прокомментировал заявления об интиме в правоохранительных органах

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов назвал «непонятной и невероятной ситуацией» секс-скандал вокруг МВД Уфы . Он рассказал газете ВЗГЛЯД , как в органах относятся к женщинам на рабочих местах и что помогает им продвигаться по службе.

«Прослужив более тридцати лет во Внутренних войсках и органах внутренних дел, находясь на самых различных постах, я ни разу не сталкивался с фактами изнасилования или принуждения сотрудниц к сексу», — подчеркнул генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.

«Даже наоборот, если случались романы, которые в некоторых коллективах иногда объективно возникали, то со стороны руководства они подвергались осуждению. С 1977 по 2002 год я ни с одним подобным фактам не сталкивался», — рассказал Ворожцов.

«Я знаю девять генералов женщин и ни об одной из них нельзя сказать, что главным фактором их карьеры, были взаимоотношения с руководящими мужчинами. Каждая из этих женщин обладала профессионализмом, который заслуженно привел к высокому званию. Даже слухов таких не было», — добавил он.

Ранее сержант полиции Любовь Герасимова, почти 12 лет проработавшая в патрульно-постовой службе Челябинска, комментируя сообщения об изнасиловании молодой девушки-дознавателя в Уфе, заявила, что без интима в полиции «никуда», особенно, если хочешь продвинуться по карьерной лестнице.

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили. В домах и на рабочих местах бывших уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, прошли обыски.