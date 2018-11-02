«Выполнили обязательства перед пострадавшими в Керчи»

Власти Крыма опровергли невыплату компенсации пострадавшей в Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти полуострова выплатили компенсации размером 500 тыс. рублей всем пострадавшим при взрыве в керченском колледже. Таким образом он опроверг слова отца одной из пострадавших студенток, который рассказал СМИ, что до сих пор не получил обещанные выплаты. Как сообщил мужчина, после открытия счета в банке деньги туда так и не поступили. Аксенов заявил, что намерен подать на СМИ в суд за клевету.

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию о том, что власти республики не выплатили компенсацию студентке керченского колледжа, пострадавшей при взрыве. Кроме того, он сообщил, что намерен подать иск к СМИ, написавшему об этом.

«Гарантирую, органы власти выполнили перед всеми [пострадавшими] свои обязательства. Мало того, я сказал подготовить иск к редакции издания, которая это все выпустила, поскольку журналист обязан был узнать точку зрения органов власти, а не писать эту чушь, бред, который разнесли на всю страну. Я отвечаю за свои слова, в данном случае мы добьемся опровержения, и с редакции в том числе в судебном порядке спросить», — сказал Аксенов журналистам в Симферополе.

Ранее газета «Московский комсомолец» опубликовала интервью с Юрием Калиниченко, отцом 16-летней девушки, которая после взрыва в колледже находится на лечении в Москве . Мужчина рассказал, что семья до сих пор не получила обещанную компенсацию в 500 тыс. рублей.

По его словам, в городской администрации ему сказали, что для получения выплаты он должен открыть счет в банке, куда переведут деньги. При этом его предупредили, что он может потратить деньги на «санаторий, инвалидную коляску или на лекарства дочери», а если будет тратить не по назначению, то эти деньги с него вычтут.

Калиниченко утверждает, что даже после открытия счета в банке деньги ему так и не поступили.

По его словам, жители Керчи, узнав о ситуации, на собрании с крымским высокопоставленным чиновником спросили по поводу выплат отцу пострадавшей. Чиновник ответил, что мужчина не получит денег, поскольку есть информация о том, что он может потратить деньги не по назначению.

«Он на собрании утверждал, что ему якобы лично звонила [дочь] и просила не передавать мне деньги, потому что я их пропью», — заявил Калиниченко в беседе с «МК». При этом он добавил, что дочь не могла ему звонить, потому что попала в реанимацию, а также у нее нет номеров местных чиновников.

«Меня же в городе многие знают, я занимаюсь ремонтом квартир. Не пью, не курю. Семья у нас бедная, но назвать нас неблагополучными нельзя», — сказал Калиниченко.

На данный момент он вместе со своей дочерью находится в Москве, сообщает ФАН. 16-летняя девушка проходит лечение в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии — после теракта она потеряла ступню.

Калиниченко также рассказал, что когда он собирался в Москву, перелет и проживание власти Крыма ему оплатили не сразу.

«Когда я заикнулся о деньгах, мне сказали: забудь, вернешься летом в Керчь, тогда и отправим твою дочь в санаторий на эту сумму. У меня же не было средств даже на билет в один конец. До теракта я три недели находился на больничном. Скрутило позвоночник. С финансами было совсем туго. Но в Москву мне надо было лететь в любом случае. Я упрямо обивал пороги горадминистрации. Видно, сжалились надо мной. Денег на руки не дали, но билет и проживание в гостинице оплатили», — сообщил он.

Сергей Аксенов, комментируя новость, подтвердил: вице-премьер правительства Крыма Алла Пашкунова действительно докладывала ему, что отец девочки характеризуется как регулярно выпивающий и «выдавать деньги на руки этому заявителю опасно». Глава республики заявил, что доверяет своему заместителю.

«Искали вариант, как девочке на счет перечислить, но не нашли. С органами опеки договорились, деньги с 26 числа находятся на счету этого деятеля, который вместо того, чтобы ребенком своим заниматься, политикой занялся», — сказал политик.

Замминистра труда и соцзащиты Крыма Елена Лось также сообщала журналистам, что девушка получила обещанную компенсацию. 500 тыс. руб находились на расчетном счете банка РНКБ , а после того, как Калиниченко отправился в столицу, деньги были переведены в московский филиал. «Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление», — заверила она.

После трагедии в керченском колледже крымские власти заявили, что все 52 пострадавших получат компенсацию в полмиллиона рублей из республиканского бюджета. 2 ноября Елена Лось заявила, что все обещанные выплаты (всего 26 млн руб) завершены. Также пострадавшие получат помощь из федерального бюджета.