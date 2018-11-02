Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе

Опубликованы результаты ДНК-экспертизы по делу об изнасиловании в Уфе

ДНК-экспертиза девушки, изнасилованной полицейскими в Башкирии , выявила биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука . Об этом сообщает Gorobzor.

Информированный источник издания заявил, что исследования подтвердили факт сексуального насилия: на теле девушки обнаружили множественные повреждения тканей.

Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании дознавательницы. СМИ сообщали, что фигурантами дела стали начальники отделов полиции.

По словам информированного источника «Коммерсанта», перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.

Gorobzor отмечает, что на «застолье» девушку пригласила коллега-дознаватель, которая сейчас проходит свидетелем по делу.