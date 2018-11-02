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Обнародованы результаты ДНК-экспертизы изнасилованной в Уфе
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Опубликованы результаты ДНК-экспертизы по делу об изнасиловании в Уфе 

Рамблер 1 час назад
ДНК-экспертиза девушки, изнасилованной полицейскими в Башкирии, выявила биоматериалы начальника отдела по вопросам миграции Павла Яромчука. Об этом сообщает Gorobzor.
Информированный источник издания заявил, что исследования подтвердили факт сексуального насилия: на теле девушки обнаружили множественные повреждения тканей.
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы
Троих полицейских из Башкирии 31 октября задержали по подозрению в изнасиловании дознавательницы. СМИ сообщали, что фигурантами дела стали начальники отделов полиции.
По словам информированного источника «Коммерсанта», перед преступлением полицейские распивали алкоголь в здании отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Там же было совершено изнасилование.
Gorobzor отмечает, что на «застолье» девушку пригласила коллега-дознаватель, которая сейчас проходит свидетелем по делу.
По данным ProUfu.ru, 23-летняя пострадавшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии.
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