Ещё
Польский корабль затонул в Балтийском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Балтийском море затонул польский корабль 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Польский корабль затонул в Балтийском море в субботу вечером, все 19 человек, находившиеся на борту, спасены, сообщил журналистам официальный представитель польской морской службы поиска и спасения Рафал Гоецк.
"В субботу вечером затонул корабль Miętus ("Налим"). Он совершает коммерческие плавания и возит людей на рыбалку", — сказал он.
Пока неизвестна причина, по которой корабль затонул. По данным службы поиска и спасения, на борту было 19 человек, все они спасены датскими спасателями. В операции принимали участие два вертолета и три судна.
Один человек в результате аварии получил травму головы, он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, добавили в ведомстве.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке189
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину503
На учениях НАТО произошло ЧП49
СМИ восстановили хронику событий в ночь изнасилования дознавателя268
Франция может потерять важную часть территории44
Видео
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
03:03
В Новосибирске проходит фестиваль народов России
Общество
04:03
На учениях НАТО произошло ЧП
Армия Войска
01:19
В Крыму высмеяли ракетные учения ВСУ у границ острова
Армия
12:24
Мировые игроки готовят новый сюрприз Путину
В мире Политика
00:07
Падение метеора в США попало на видео
Наука Наука и техника
00:58
Киев нашел причину потери Крыма
В мире Статьи
02:12
Вырабатывает топливо: Boeing 737 готовится к вынужденной посадке
Происшествия Другое
00:51
Васильева сделала заявление после инцидента в метро
Шоу-бизнес
03:55
Белоруссии предсказали повторение судьбы Украины
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение