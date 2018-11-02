В центре Москвы нашли скелет из 90-х

В центре Москвы найден скелет человека, захороненного 25 лет назад

Скелет человека, захороненного более 25 лет назад, найден в подвале дома в центре Москвы . Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. "2 ноября в подвальном помещении заброшенного дома, расположенного по Зубовской улице в городе Москве, обнаружены кости человека. По оценке специалистов давность захоронения составляет более 25 лет", — сообщила она. По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.