В центре Москвы нашли скелет из 90-х

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В центре Москвы найден скелет человека, захороненного 25 лет назад 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Скелет человека, захороненного более 25 лет назад, найден в подвале дома в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"2 ноября в подвальном помещении заброшенного дома, расположенного по Зубовской улице в городе Москве, обнаружены кости человека. По оценке специалистов давность захоронения составляет более 25 лет", — сообщила она.
По данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления причин смерти назначены судмедэкспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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