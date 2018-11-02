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В Уфе произошло новое сексуальное преступление
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В Уфе произошло новое преступление на сексуальной почве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Уфе неизвестный онанировал перед пятилетним ребенком, игравшим на детской площадке.
Мальчик играл на детской площадке, когда проходивший мимо мужчина снял при нем штаны и стал онанировать, передает Bash.news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ребенок рассказал о произошедшем родителям, которые обратились в полицию. Решается вопрос о проведении проверки.
Напомним, во вторник в Уфе разгорелся скандал, связанный с изнасилованием в полиции. Начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии.
Троих подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. В их домах прошли обыски.
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