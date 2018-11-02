У подозреваемых в изнасиловании прошли обыски

У подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских в Уфе прошли обыски

В домах и на рабочих местах бывших уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, прошли обыски.

Обыски проводились в домах и на рабочих местах подозреваемых. В пятницу, 2 ноября, состоится суд, который изберет меру пресечения для бывших правоохранительный, пишет « Комсомольская правда по Уфе».

Материалы ходатайства следственных органов об аресте трех сотрудников полиции в Башкирии уже поступили в Кировской районный суд Уфы, передает ТАСС

Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.

Трое подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. А в сети тем временем пользователи обратили внимание на подозрительные детали в деле.