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У подозреваемых в изнасиловании прошли обыски
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У подозреваемых в изнасиловании коллеги полицейских в Уфе прошли обыски 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В домах и на рабочих местах бывших уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя, прошли обыски.
Обыски проводились в домах и на рабочих местах подозреваемых. В пятницу, 2 ноября, состоится суд, который изберет меру пресечения для бывших правоохранительный, пишет «Комсомольская правда по Уфе».
Материалы ходатайства следственных органов об аресте трех сотрудников полиции в Башкирии уже поступили в Кировской районный суд Уфы, передает ТАСС.
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Напомним, начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег заподозрили в изнасиловании 23-летнего дознавателя, которая является дочерью замначальника управления Росгвардии по Башкирии. Пострадавшая утверждает, что перед происшествием ее напоили.
Трое подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили со службы. А в сети тем временем пользователи обратили внимание на подозрительные детали в деле.
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