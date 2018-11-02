Керченский стрелок был одержим местью

Специалист составил психологический портрет убийцы из Керчи

Студент Владислав Росляков , устроивший взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, испытывал жажду мести и желание совершить что-то страшное, заявил профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Евгений Черный, специалист по социальной и педагогической психологии.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.

"Пойти на такое мог только молодой человек, неуверенный в себе, с низкой самооценкой (которая нередко маскируется в самоуверенность и амбициозность), испытывающий отчужденность и отверженный. Отсутствие стратегических целей и смыслов, безнадежность относительно будущего — все это порождает пустоту. Когда это сочетается с определенным сетевым контентом, увлечением агрессивными компьютерными играми, то образуется некая критическая масса, возможность надвигающейся беды", — сказал Черный РИА Новости.

По его мнению, детонатором этой гремучей смеси может быть любой инцидент, который воспринимается как унижение, несправедливость, хотя может и не чувствоваться таковым со стороны окружающих.

"Обида, стремление выровнять ситуацию в сторону субъективно понимаемой справедливости, порождают жажду мести. Повод мог быть самый незначительный, но при отсутствии моральных барьеров, личностной незрелости, он стал основанием для ужасного преступления", — подчеркнул психолог.

По его словам, есть особенности характера и личности, способствующие тому, что обида превращается в агрессию, которая накапливается, а затем находит выход в деструктивных, в данном случае — преступных, действиях.