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Скончался Владимир Тютюнник
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Скончался народный артист России Владимир Тютюнник 

Национальная Служба Новостей + ещё 1 12 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На 65-м году жизни в Уссурийске от инфаркта скончался народный артист РФ, актер драматического театра Восточного военного округа Владимир Григорьевич Тютюнник.
Тютюнник родился 12 октября 1954 года в Кировограде.
Окончил Тюменский государственный институт искусств. Служил в Уссурийском театре Дальневосточного (ныне — Восточного) военного округа с 1975 года, где сыграл более 200 ролей.
Снялся в роли генерала американской армии в международном телесериале «Корейская война». В 2004 году снялся в 6-серийном сериале «Спец» в роли милиционера.
С 1990 года — педагог театрального отделения Приморского краевого училища культуры, преподавал все театральные дисциплины — режиссуру, мастерство актёра, сценические движения, грим, речь.
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