Пострадавшей в трагедии в Керчи отказали в деньгах

Пострадавшей в трагедии в Керчи отказали в обещанных деньгах

Керченская администрация отказалась перечислить семье пострадавшей от взрыва в политехническом колледже 500 тысяч рублей. Об этом изданию «Московский комсомолец» рассказал отец пострадавшей студентки Юрий Калиниченко.

Во время нападения на керченский колледж его дочери, первокурснице Наталье Калиниченко, оторвало ногу. Сейчас девушка находится в НИИ неотложной детской хирургии в Москве

Чтобы выехать к дочери в Москву, Юрию пришлось обивать пороги городской администрации. Мужчине удалось добиться, чтобы город оплатил дорогу и его пребывание в столице.

При этом мужчине отказались выплатить 500 тысяч рублей, обещанные семьям пострадавших. По его словам, один из чиновников администрации заявил, что у Наташи неблагополучная семья, и денег отцу давать не велено, чтобы он их не пропил.

«Когда я заикнулся о деньгах, мне сказали: забудь, вернешься летом в Керчь, тогда и отправим твою дочь в санаторий на эту сумму. У меня же не было средств даже на билет в один конец. (…) Я упрямо обивал пороги горадминистрации. Видно, сжалились надо мной. Денег на руки не дали, но билет и проживание в гостинице оплатили», — рассказал отец раненой девушки.

В Москве Юрий еле сводит концы с концами. Горожане объявили сбор средств для него, и неравнодушные люди перевели 16 тысяч рублей.

Сейчас Юрий целый день проводит у постели дочери — недавно ей провели вторую операцию, вытащили из ноги гвозди и болты. Когда Наташе станет лучше, он планирует найти работу в Москве, чтобы заработать на реабилитацию и протез для дочери. При этом мужчина не теряет надежду, что обещанные 500 тысяч рублей им все-таки переведут.