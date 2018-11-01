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Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление
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Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление 

Рамблер 1 час назад
Супруга одного из обвиняемых в изнасиловании башкирских полицейских заявила, что в ночь, когда произошло преступление, ее муж находился дома. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».
«Невозможно передать словами, когда мужа обвиняют по такой статье. Тяжело это принять, особенно когда у тебя дети маленькие. Я верю своему мужу, потому что в понедельник он был дома вечером. Он пришел домой после работы и спал со мной в кровати», — сообщила женщина.
Решена судьба насильников башкирской дознавательницы
Она утверждает, что муж не пришел домой лишь на следующую ночь, когда его задержали.
Отмечается, что следователи изучат эту версию. Сейчас проводится внутренняя проверка. В Уфу прибыли специалисты главка собственной безопасности МВД России.
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