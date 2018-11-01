Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление 

Супруга одного из обвиняемых в изнасиловании башкирских полицейских заявила, что в ночь, когда произошло преступление, ее муж находился дома. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».
«Невозможно передать словами, когда мужа обвиняют по такой статье. Тяжело это принять, особенно когда у тебя дети маленькие. Я верю своему мужу, потому что в понедельник он был дома вечером. Он пришел домой после работы и спал со мной в кровати», — сообщила женщина.
Она утверждает, что муж не пришел домой лишь на следующую ночь, когда его задержали.
Отмечается, что следователи изучат эту версию. Сейчас проводится внутренняя проверка. В Уфу прибыли специалисты главка собственной безопасности МВД России.