Жена обвиняемого в изнасиловании сделала заявление

Супруга одного из обвиняемых в изнасиловании башкирских полицейских заявила, что в ночь, когда произошло преступление, ее муж находился дома. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия-24».

«Невозможно передать словами, когда мужа обвиняют по такой статье. Тяжело это принять, особенно когда у тебя дети маленькие. Я верю своему мужу, потому что в понедельник он был дома вечером. Он пришел домой после работы и спал со мной в кровати», — сообщила женщина.

Она утверждает, что муж не пришел домой лишь на следующую ночь, когда его задержали.