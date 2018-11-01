У насильника следователя были планы на правительство

СМИ сообщили о связи подозреваемого в изнасиловании дознавателя с «песчаной мафией»

Один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе мог быть связан с «песчаной мафией», пишет «МК».

Как утверждают источники издания, начальник ОМВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев прикрывал выходцев с Кавказа, возивших в Уфу песок.

По некоторой информации, Матвеев собирался покинуть службу в полиции в связи с выходом на пенсию и перейти на работу в правительство Башкирии.

О других подозреваемых, пишет «МК», известно немного. 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев окончил Московское высшее военное командное училище. 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района майор Павел Яромчук участвовал в зимней спартакиаде среди сотрудников миграционной службы и даже занял второе место в соревнованиях по дартсу.

Как утверждает издание, в деле должны появиться новые подозреваемые: это сотрудники полиции, которые в ночь с 29 на 30 октября также находились на дежурстве, слышали крики, но ничего не предприняли.

Ранее сообщалось, что все трое задержанных по делу об изнасиловании уволены из полиции.