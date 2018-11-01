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У насильника следователя были планы на правительство
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СМИ сообщили о связи подозреваемого в изнасиловании дознавателя с «песчаной мафией» 

Рамблер 42 минуты назад
Один из подозреваемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе мог быть связан с «песчаной мафией», пишет «МК».
Как утверждают источники издания, начальник ОМВД по Уфимскому району 51-летний Эдуард Матвеев прикрывал выходцев с Кавказа, возивших в Уфу песок.
По некоторой информации, Матвеев собирался покинуть службу в полиции в связи с выходом на пенсию и перейти на работу в правительство Башкирии.
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О других подозреваемых, пишет «МК», известно немного. 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев окончил Московское высшее военное командное училище. 34-летний начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района майор Павел Яромчук участвовал в зимней спартакиаде среди сотрудников миграционной службы и даже занял второе место в соревнованиях по дартсу.
Как утверждает издание, в деле должны появиться новые подозреваемые: это сотрудники полиции, которые в ночь с 29 на 30 октября также находились на дежурстве, слышали крики, но ничего не предприняли.
Ранее сообщалось, что все трое задержанных по делу об изнасиловании уволены из полиции.
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