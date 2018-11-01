Сбежал в Испанию: экс-владелец «Зимней вишни» объявлен в розыск

В отношении бизнесмена Вячеслава Вишневского — экс-владельца ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , при пожаре в котором в марте нынешнего года погибли 60 человек — возбуждено уголовное дело за дачу взятки местным чиновникам при реконструкции торгового центра. Поскольку фигурант сбежал в Испанию , суд арестовал его заочно. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России возбудило уголовное дело о получении взятки бывшим генеральным директором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеславом Вишневским — бывшим владельцем трагично известного ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, при пожаре в котором в марте нынешнего года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

«По данным следствия, в 2013 — 2014 годах Вишневский дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и генеральному директору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Взятка предназначалась в том числе за незаконные действия и бездействие в пользу Вишневского при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня», — сообщает СКР.

Данные о взятке были получены в ходе расследования основного уголовного дела о гибели людей при пожаре в ТРЦ. Чередниченко и Комкову уже предъявлено обвинение в получении взятки. В отношении Вишневского вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, передает ФАН.

«Вишневский после совершения преступления в 2016 году покинул территорию России и до настоящего времени проживает в Испании», — резюмируется комментарий следствия.

Центральный районный суд Кемерово уже постановил заключить под стражу Чередниченко, Вишневский арестован заочно, а также объявлен в международный розыск, передает НСН.

Неделей ранее полномочный представитель президента России в Сибири Сергей Меняйло заявил, что, несмотря на проведенную работу после трагического пожара в «Зимней вишне», в регионах Сибири остаются проблемы с противопожарной безопасностью.

«Нарушения требований пожарной безопасности до конца не искоренены. Не везде контрольно-надзорные органы проявляют принципиальность и добиваются устранения нарушений в полном объеме», — сказал чиновник в ходе совместного совещания с секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым.

По его словам, ЧП, которое произошло в Кемерове, поставило под сомнение эффективность проводимой системной противопожарной работы, показав, что все должностные лица были на месте и знали о нарушениях безопасности, однако не приняли никаких мер по предотвращению трагедии.

В августе нынешнего года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, в ходе которого выяснил, как продвигается расследование ряда резонансных уголовных дел, в том числе о пожаре в Кемерово.

«По результатам заслушивания уголовных дел председатель СК России по ряду из них дал конкретные указания, направленные на укрепление доказательственной базы, максимальную активизацию расследования и скорейшее завершение предварительного следствия по отдельным преступлениям. Кроме того, глава ведомства поручил по некоторым из уголовных дел усилить следственные группы», — говорилось в комментарии ведомства.

В совещании также приняли участие заместитель председателя СКР Игорь Краснов , руководитель Главного следственного управления СКР Эдуард Кабурнеев , и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Ростислав Рассохов, а также следователи центрального аппарата ведомства.

В том же месяце независимая экспертиза, проведенная по поручению старшего следователя при председателе СКР Рустама Габдуллина, установила причины пожара в «Зимней вишне».

По мнению специалистов, возгорание произошло из-за многочисленных нарушений, допущенных при монтаже электропроводки.

Замыкание произошло в электродиодном светильнике, который заливала талая вода с крыши, — к нему привел целый ряд факторов.

Для того, чтобы установить причины возгорания, специалистам потребовалось около полугода. За это время они изучили содержимое десятков мешков, набитых обгоревшими проводами, кабелями, трансформаторами и плафонами. Анализ показал, что главной проблемой в здании было неправильное распределение нагрузок на электропровода.

«Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом», — отметили эксперты.

Из-за того что к оборудованию, требовавшему больших нагрузок, были подведены кабели с недостаточным сечением, электроизоляция страдала от перегрева, что вело к ее разрушению.

Точное место, где произошло замыкание, установить было невозможно: все провода, поступившие на экспертизу, оказались полуобгоревшими, и выяснить, что стало причиной — огонь, возникший из-за пожара, или перегрев, — уже нельзя. Однако по косвенным признакам эксперты установили, что возгорание началось, скорее всего, в электропроводке, подведенной к светодиодным плафоном над детским «сухим» бассейном, наполненным поролоновыми шариками.

При этом специалисты отмечают, что в здании не сработали защитные автоматы, которые отключают питание в случае короткого замыкания. Возможно, автоматы в цепи освещения были неисправны, есть также вероятность, что их не было вовсе. Еще одной причиной того, что защитные автоматы не отключили электропитание, было то, что в цепи освещения было слишком много проводов, и автоматы не успели среагировать.