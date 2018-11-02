Зачем лётчик направил самолёт на жилой дом

Зачем советский лётчик направил свой самолёт на жилой дом

Сентябрьское утро 1976 года для жителей жилого дома в Новосибирске оказалось недобрым. Около 8-ми часов в здание врезался самолет. За штурвалом находился Владимир Серков. Что же побудило пилота гражданской авиации на такой страшный поступок?

Жителей спасло дерево

Глубокой ночью с 25 на 26 сентября пилот Владимир Серков приехал в аэропорт. Фальшивые документы, необходимые для взлета, уже находились при нем. Серков сел в свой Ан-2 и взмыл над городом. Долгое время он просто кружил над крышами домов, а после направил кукурузник в сторону улицы Степной. В 8 часов 20 минут самолет врезался в стену жилого здания, пробив 2-хметровую дыру. Разлившееся топливо тут же вспыхнуло. Начался пожар.

Люди в панике выпрыгивали из окон, а одна женщина даже выбросила наружу своего грудного ребенка. К счастью, младенца поймали очевидцы трагедии. Всего в то утро погибли 11 человек, включая самого пилота. По словам экспертов, трупов было бы гораздо больше, если бы не тополь, который рос неподалеку от дома. Из-за дерева Серкову пришлось немного отклониться от заданной траектории, поэтому самолет протаранил подъезд, а не квартиры.

Любовь или карьера?

На сегодняшний день главным мотивом, побудившим Серкова на атаку, считается расставание с супругой. Жена Владимира вместе с 2-хлетним ребенком незадолго до трагедии ушла от него, намереваясь подать на развод. А поселилась женщина у своих родителей как раз в том доме на улице Степной. Пилот пытался примириться с ней, но все было тщетно. К тому же тесть и теща также были настроены против отношений их дочери с Серковым.

Кроме того знакомые семьи утверждали, что Владимир очень хотел управлять не маленьким кукурузником, а огромным лайнером. И его мечта вскоре сбылась. Мол, со дня на день Серков должен был сесть за штурвал большого самолета. Однако развод с женой мог поставить крест на его карьере. Дело в том, что в советские годы брак являлся обязательным условием для многих видов деятельности, особенно тех, что касались выездов за рубеж. Отправляясь в последний полет, Серков оставил матери записку, в которой заявлял, что начать все сначала он уже не способен, поэтому намерен совершить суицид и забрать с собой жену и ребенка.

Как бы то ни было ни ребенок Серкова, ни его жена, ни ее родители не пострадали. Их просто не оказалось дома.

33 года молчания

Дыру в стене жилого дома на Степной довольно быстро залатали, руководство аэропорта уволили, а материалы дела тут же пометили грифом «Секретно». О трагедии не сообщила ни одна газета. Жители соседних домов и вообще все, кто знали о случившемся, строили самые разнообразные догадки в основном антисоветского толка.

Несмотря на то, что преступление носило бытовой характер, касающиеся его документы увидели свет лишь 9 лет назад. Молчание длилось 30 лет и 3 года.