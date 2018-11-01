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В Москве эвакуирован ТЦ «Пятая Авеню»
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В Москве торговый центр «Пятая Авеню» эвакуирован после возгорания 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посетители торгово-развлекательного центра "Пятая Авеню" на северо-западе Москвы эвакуированы после возгорания. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"В торговом центре "Пятая Авеню", расположенного на улице Маршала Бирюзова, на третьем этаже в туалете произошло возгорание урны. Администрацией торгового центра было принято решение эвакуировать всех посетителей", — сказал собеседник агентства, отметив, что площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
По его словам, сейчас возгорание потушено.
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