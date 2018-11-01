С подругой — к шефу: новые детали дела об изнасиловании в Уфе

В громком деле об изнасиловании 23-летней сотрудницы уфимской полиции появилась свидетельница — подруга пострадавшей, которая была с ней в ночь преступления в кабинете руководства ОВД . Известно, что кроме изнасилования жертве были нанесены серьезные травмы: она была избита и получила множественные повреждения в виде разрывов тканей. Сейчас в Уфе по этому делу работают также сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании 23-летняя дознаватель отдела МВД России по Уфимскому району столицы Башкирии в злопамятную ночь пришла в кабинет полицейского начальства — предполагаемых виновников произошедшего — не одна, а с подругой.

«В этом деле надо разобраться, а не устраивать общественный суд. Никто девушку насильно не тащил в кабинет начальника, в ночь на вторник она пришла в компанию начальников не одна, а с подругой, их туда пригласил один из подозреваемых. Сейчас девушка принимает участие в следственных действиях и не нуждается в психологической помощи», — приводит РИА «Новости» слова источника в силовых органах республики.

По предварительным данным, инцидент произошел в здании миграционного отдела МВД. В ночь на 30 октября трое сотрудников устроили застолье, изрядно выпили и решили пригласить свою коллегу — 23-летнюю девушку. К этому моменту в здании уже практически никого не оставалось, передает ФАН.

Девушка не могла отказать старшему по званию и не подозревала, что может оказаться в опасности. Трое правоохранителей издевались над коллегой до утра. На следующий день пострадавшая девушка написала заявление в Следственный комитет . По сообщениям СМИ, жертве были нанесены серьезные травмы: она была избита, а также получила множественные повреждения в виде разрывов тканей.

В совершении преступления подозреваются 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району, 51-летний начальник этого же ОМВД, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району. Все они задержаны.

В Уфе также работают сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России, которые проводят проверку по этому делу.

«В ходе выезда будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что подозреваемые могут быть уволены из органов.

«Министром внутренних дел по Республике Башкортостан Романом Деевым назначена служебная проверка по факту сообщения о совершении тяжкого преступления. Материалы по данному факту переданы в региональное управление Следственного комитета России. По итогам проверки будет принято решение об увольнении вышеуказанных должностных лиц из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — говорится в сообщении региональной полиции.

Стоит отметить, что пострадавшая является дочерью начальника силового подразделения МВД Башкортостана (Росгвардии). При этом среди подозреваемых в изнасиловании есть начальник потерпевшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по Кировскому району города Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ, по факту изнасилования и совершения насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц, в отношении дознавателя Отдела МВД России по Уфимскому району», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас следователи проводят очные ставки между подозреваемыми по делу полицейскими и потерпевшей. Процедура направлена на установление обстоятельств произошедшего, передает РИА «Новости».

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин не стал комментировать сообщения о том, что девушка — дочь сотрудника службы.

«Совершенно тяжкое преступление. Сейчас важно, чтобы оно было тщательно расследовано. Сейчас неуместно давать какие-либо комментарии», — сказал он.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина поддержала пострадавшую девушку и рассказала, что в силовых ведомствах домогательства к женщинам сотрудницам и подчиненным стали обычным делом, передает НСН.

«К сожалению, этот случай не единичен. Я получаю письма от женщин, оказавшихся в подобной ситуации. В системе силовых, военных ведомств и различного рода организаций женский пол чаще всего подвергается сексуальным домогательствам в разных проявлениях: настойчивые недвусмысленные намеки, приставания, запугивания, издевательства. Грубо говоря: дала — карьерный рост, нет — пошла вон!», — пояснила парламентарий.

При этом она посетовала на то, что далеко не все сотрудники госведомств в таких ситуациях заявляют в полицию.