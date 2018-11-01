Россиянка загадочно умерла в Таиланде

Шприцы и лекарства: загадочная смерть россиянки в Таиланде

Тело 48-летней россиянки обнаружено на острове Пхукет на юге Таиланда . В квартире, которую женщина арендовала на три месяца, правоохранители нашли лекарства с бирками на русском языке, шприцы и сигареты. Следователи рассматривают две версии произошедшего — несчастный случай и суицид.

Владимир Пронин. Тайские правоохранители обнаружили тело 48-летней россиянки на острове Пхукет. Предположительно, она выпала из окна многоэтажного дома. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства в Бангкоке

По данным газеты The Phuket News, которая ссылается на местную полицию, сообщение об обнаружении трупа было получено в днем 31 октября. Издание пишет, что тело принадлежит 48-летней гражданке РФ Жанне Братанич.

«Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала», — отметил консул в разговоре с РИА «Новости».

Он заявил, что дипломаты уже связались с родственниками женщины.

Россиянка приехала на остров 16 октября и сразу же заселилась в квартиру, отмечает The Phuket News.

«Она арендовала жилье в доме на три месяца, а планировала уехать из Таиланда 14 ноября», — заявил представитель правоохранительных органов местной газете. Впоследствии судебная медицинская экспертиза зафиксировала травмы, характерные для падения с высоты. В квартире Братанич были обнаружены лекарства с этикетками на русском языке, одноразовые шприцы и сигареты. На данный момент следствие рассматривает две основные версии произошедшего — самоубийство и несчастный случай.

Отметим, что 6 августа 2018 года в Таиланде — в одном из лесов провинции Удонтхани на северо-востоке королевства — было найдено тело еще одного гражданина РФ. Им оказался 58-летний Владимир Фирсов из Тюмени. По версии правоохранительных органов, мужчина покончил жизнь самоубийством. Тем не менее, родственники россиянина не поддержали эту версию. Они заявили, что мужчина имел большие планы на жизнь и точно не хотел умирать.

Как сообщало агентство «Север-пресс», на шее россиянина была обнаружена веревка. Кроме того, его лодыжки были связаны. С собой у Фролова был просроченный на два года паспорт с истекшей таиландской визой, а также ключ от комнаты, располагающейся на острове Самуи. По рассказам местных жителей, в районе, где был обнаружен труп мужчины, жили бездомные женщина и мужчина. Именно они якобы могли убить Фирсова.

Еще один инцидент случился в январе текущего года. Тогда в Паттайе 22-летний Александр Захаров на мотоцикле въехал в толпу людей. В результате погиб турист из Южной Кореи. Россиянин и его спутница, молодая жительница Таиланда, также скончались на месте. Их тела доставили в госпиталь Бангламунг.

В декабре 2017 года в той же Паттайе турист из России погиб, пытаясь перебраться через балкон в квартиру, которую он снимал. Мужчина забыл ключи и решил проникнуть в апартаменты, используя соседний балкон. 31-летний Сергей Белозерцев упал с четвертого этажа и напоролся на штыри балконного ограждения. Когда на место происшествия прибыла служба спасения, мужчина был еще жив, он скончался от потери крови в городской мемориальной больнице Паттайи.

Помимо россиян, в Таиланде также прерывалась жизнь туристов и из других стран. По сообщению газеты Bangkok Post, 19 сентября 2018 года в провинции Сонгкла на юге королевства погибла путешественница из Китая.

Ее тело было обнаружено на смотровой площадке национального парка — между первым и вторым уровнем семиуровневого водопада Тхон Нга Чанг. Личных вещей у женщины найдено не было — на ней была лишь футболка. Позже в мусорном баке у подножья водопада полицейские обнаружили две сумки с вещами туристки.

Летом 2017 года в джунглях небольшого Таиландского острова Ко Тао полицейские обнаружили тело 30-летней бельгийской туристки Элизы Даньмань. Труп девушки был наполовину съеден ящерицами, а также обернут в старый кусок ткани. Кроме того, рядом с телом стояла канистра с топливом. Даже при таких странных обстоятельствах местные правоохранительные органы официально назвали произошедшее самоубийством. Между тем мать погибшей туристки утверждала, что дочь никогда не проявляла суицидальные наклонности. Более того, после двух лет путешествия по Азии и Австралии она собиралась вернуться домой.

Это далеко не первая смерть на острове Ко Тао. Элиза Даньмань стала седьмой из тех, кто погиб там за последние четыре года. Так, в 2014 году молодая пара из Британии была убита от удара мотыгой по голове. В том же году в море нашли тело еще одного англичанина, приехавшего праздновать Новый год с семьей. По словам полиции, он упал с обрыва и утонул, однако родители молодого человека уверенны, что их сын был убит.

Год спустя на Ко Тао обнаружили тело туриста из Франции. Мужчина был найден повешенным, изувеченным, а также со связанными за спиной руками. Власти также назвали этот инцидент самоубийством. Еще одно тело — уже жительницы Великобритании — правоохранители нашли в 2015 году в одном из бунгало на пляже Сай-ри. Полиция предположила, что девушка скончалась в результате болезни.

Два года назад, в январе 2016 года, на острове было найдено тело еще одного британца. На его лице были раны — предположительно, от колючей проволоки. Также в феврале 2017 при невыясненных обстоятельствах на Ко Тао пропала россиянка Валентина Новоженова. На остров девушка приехала, чтобы заняться подводным плаванием. В комнате, где она проживала, были найдены ее вещи. Однако снаряжения для фридайвингда правоохранителям обнаружить не удалось. С того момента информации о местонахождении туристки не поступало.