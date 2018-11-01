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В доходном доме Бурениных возник пожар
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Памятник архитектуры в стиле модерн горит в центре Москвы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: mos.ru
Пожар возник в доходном доме Бурениных, расположенном на Нижней Красносельской улице в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В четверг в МЧС поступило сообщение о загорании в выселенном здании по адресу: Нижняя Красносельская улица, дом 23. Туда незамедлительно прибыли пожарные подразделения. Установлено, что происходит горение на 4-м этаже выселенного 4-х этажного здания. Информации о пострадавших не поступало", — сказали в пресс-службе.
Благодаря оперативному прибытию пожарных в 15:50 мск открытое горение было сбито.
"Площадь пожара составляет 120 кв. метров", — добавили в главке.
Доходный дом Бурениных был построен по проекту известного архитектора Вячеслава Олтаржевского в 1915 году в модном в те годы стиле рациональный модерн. В конце 2000-х годов здание было расселено. А в июле 2018 года дом признан объектом культурного наследия регионального значения.
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