В Дагестане задержаны члены экстремистской группировки

В Дагестане задержали пятерых членов экстремистской ячейки

"Следствием установлено, что в 2013 году Багавудин Омаров организовал в Дагестане деятельность запрещенной в РФ международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. Он вел скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандисткой работы среди населения", — говорится в сообщении.

Кроме этого, он склонял жителей республики к участию в деятельности организации, воздействовал на их религиозные чувства, давая указания по проведению собраний, занятий по изучению основ религиозно-экстремистской организации, вербовке новых членов и распространению литературы, а также возбуждение ненависти к представителям других религий, сообщает СК.

"В четверг в ходе проведения сотрудниками ФСБ МВД России оперативно-разыскных мероприятий Омаров и четыре участника экстремистской организации задержаны. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы и материалов", — добавлено в сообщении.

Дело в отношении Омарова возбуждено по статье УК РФ об организации деятельности экстремистской организации, добавили в СК.

*Организация запрещена в России.