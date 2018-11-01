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В Дагестане задержаны члены экстремистской группировки
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В Дагестане задержали пятерых членов экстремистской ячейки 

РИА Новости + ещё 11 2 часа назад
Фото: ФСБ России
Глава экстремистской ячейки и четверо ее членов задержаны в Дагестане, возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
"Следствием установлено, что в 2013 году Багавудин Омаров организовал в Дагестане деятельность запрещенной в РФ международной религиозной экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. Он вел скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность в виде пропагандисткой работы среди населения", — говорится в сообщении.
Кроме этого, он склонял жителей республики к участию в деятельности организации, воздействовал на их религиозные чувства, давая указания по проведению собраний, занятий по изучению основ религиозно-экстремистской организации, вербовке новых членов и распространению литературы, а также возбуждение ненависти к представителям других религий, сообщает СК.
"В четверг в ходе проведения сотрудниками ФСБ и МВД России оперативно-разыскных мероприятий Омаров и четыре участника экстремистской организации задержаны. По месту их жительства проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято большое количество экстремистской литературы и материалов", — добавлено в сообщении.
Дело в отношении Омарова возбуждено по статье УК РФ об организации деятельности экстремистской организации, добавили в СК.
*Организация запрещена в России.
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