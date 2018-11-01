Участвовал в блокаде: в Крыму пойман боец батальона «Аскер»

Российские спецслужбы при содействии Росгвардии задержали в Крыму 22-летнего местного жителя, которого подозревают в участии в «экономической блокаде Крыма». Известно, что фигурант прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины , и состоит в незаконном вооруженном добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана «Аскер».

Российские спецслужбы задержали в Крыму 22-летнего боевика экстремистской группировки, подконтрольной объявленному в федеральный розыск Ленуру Ислямову, крымчанин подозревается в участии в так называемой «экономической блокаде Крыма», передает РИА «Новости»

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым и УФСБ России по РК и городу Севастополю при силовой поддержке Центра специального назначения ФСБ и Росгвардии задержали активиста незаконного вооруженного добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана «Аскер», лидером которого является один из организаторов энергетической и товарной блокад Крыма Ленур Ислямов», — говорится в сообщении силовиков.

Также известно, что фигурант — житель Кировского района Крыма — прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, принимавших участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). По местам его проживания проведены обыски, в ходе которых были изъяты средства коммуникации и компьютерная техника. Киевский районный суд Симферополя вынес постановление об аресте подозреваемого на два месяца. В Сети опубликовано видео задержания предполагаемого экстремиста.

«Вы обвиняетесь в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ», — приводит ИА «Крым Информ» слова сотрудника правоохранительных органов.

Что касается самого украинского бизнесмена крымскотатарского происхождения Ленура Ислямова, то до присоединения Крыма к России он являлся исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Сейчас он стоит в ряду видных идеологов силового варианта «возвращения» полуострова под власть Украины, а также сторонников организации блокады Крыма и проведения экстремистских акций.

Также он является «правой рукой» одного из лидеров крымскотатарского национального движения и экс-руководителя запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева , внесенного российскими властями в ноябре нынешнего года в список субъектов ответных санкций против Украины.

В мае нынешнего года сотрудники ФСБ задержали в Крыму группу диверсантов-провокаторов. По данным Центра общественных связей ФСБ, отряд был создан помощником Джемилева — Эролом Велиевым. Приказ о создании группы был отдан Рефатом Чубаровым , возглавляющим «Меджлис».

Поддержку в формировании экстремистской группы в Харькове оказали сотрудники Службы безопасности Украины

Участники формирования собирались провести в Крыму акции устрашения, направленные против пророссийских крымских татар, а также намеревались разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Группа была сформирована в Харькове, кроме помощника депутата в ее состав вошли два бывших профессиональных боксера А. Третьяков и А. Стешенко, передает ФАН.

Российские спецслужбы также опубликовали видео допроса участника экстремистской группы. На записи задержанный заявил, что не стал участвовать в теракте.

«Нам показали дом муфтия Крыма и сказали, что надо купить две бутылки вина, чтобы сделать коктейль Молотова. Но я отказался, так как понял, что могут пострадать невинные люди», — рассказал активист.

Экстремисты успели отметиться «горячей» акцией: в середине зимы 2018 года они забросали бутылками с зажигательной смесью дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева . В ФСБ отметили, что за каждую подобную операцию на территории Крыма участникам группы посулили по $500, передает НСН. ФСБ также обнародовала видео самого поджога дома муфтия.

В свете происходящего руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов заявил, что группы украинских диверсантов и шпионов по-прежнему будут пытаться проникнуть на территорию России — такая угроза сохраняется. По его словам, диверсионные группы с наиболее высокой вероятностью могут совершать попытки проникновения в Крыму и Ростовской области. Ситуация на границе Украины и России остается «очень напряженной».

Кроме того, украинские «праворадикальные силы» пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу россиян.

По словам генерала Кулишова, украинские националисты и пограничники ведут себя с гражданами РФ некорректно, грубят и часто «безосновательно отказывают» в пропуске на территорию Украины.

Экономическая блокада Крыма со стороны Украины — действия активистов общественных организаций Украины и официальные меры украинского руководства по воспрепятствованию экономическим связям с территорией Крыма. Была начата в сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров меджлиса крымскотатарского народа как «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья (ильменитовой руды) для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарскими и украинскими активистами были предприняты первые попытки ввести «энергоблокаду» Крыма путем повреждения на территории Херсонской области опор линий электропередачи, связывающих полуостров с континентальной Украиной. В ноябре неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, в результате чего были полностью прекращены поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины. При этом активисты в течение двух недель препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения Крыма. Позже энергоснабжение было восстановлено силами российских специалистов.