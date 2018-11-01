Ещё
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщину в Москве убило колесом от грузовика 

Москва24 + ещё 11 1 час назад
Несчастный случай произошел в ночь на 1 ноября возле торгового центра "Ривьера" на юге столицы.
Колесо от грузовика отлетело на 54-летнюю женщину, когда она садилась в такси. В результате она скончалась на месте.
Москва24: последние новости
В Шереметьево опровергли информацию о приземлении самолета с возгоранием Пилота Japan Airlines арестовали за 10-кратное превышение нормы алкоголя в крови Пострадавшего во время теракта в здании архангельского ФСБ прооперировали
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Групповое изнасилование следователя взбесило Соловьева313
Тимошенко отреагировала на спецмеры России286
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД489
Первый залп: чем Москва ответила Киеву67
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад741
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:23
Россия ввела санкции против Украины
Политика
01:03
Грабитель на машине протащил пенсионерку по асфальту
Криминал Происшествия
01:18
Упавший «Союз» повредили при сборке
Технологии В мире
00:41
Уральских спасателей заставили косить траву под снегом
Общество
00:16
Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Происшествия Автоспорт
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
05:38
Борисова подала в суд на экс-супруга
Шоу-бизнес
00:39
Первый залп: чем Москва ответила Киеву
Конфликты Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение