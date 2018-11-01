Женщину в Москве убило колесом от грузовика

Несчастный случай произошел в ночь на 1 ноября возле торгового центра "Ривьера" на юге столицы.

Колесо от грузовика отлетело на 54-летнюю женщину, когда она садилась в такси. В результате она скончалась на месте.