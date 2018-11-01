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Женщину в Москве убило колесом от грузовика
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Женщину в Москве убило колесом от грузовика
Москва24
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1 час назад
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Несчастный случай произошел в ночь на 1 ноября возле торгового центра "Ривьера" на юге столицы.
Колесо от грузовика отлетело на 54-летнюю женщину, когда она садилась в такси. В результате она скончалась на месте.
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