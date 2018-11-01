Женщина споткнулась о собаку и сломала шею

Жительница английского графства Суффолк свалилась с лестницы из-за спящей собаки и получила перелом одного из шейных позвонков. Об этом сообщает издание Metro.

«Такое невозможно предвидеть, — говорит 28-летняя Беккс Хант (Bexx Hunt). — Я встала ночью, чтобы сходить в туалет, и вдруг через миг сижу под лестницей, выбив из стены здоровенный кусок». Как выяснилось, она не разглядела, что на верхней ступеньке улегся ее лабрадор по кличке Текила, и споткнулась.

Спросонок женщина не заметила, что получила травму, самостоятельно добралась до кровати и снова заснула. Наутро она поняла, что не может пошевелить головой. В больнице у нее обнаружили перелом второго шейного позвонка.

Теперь Хант приходится носить на шее поддерживающий корсет — неуклюжую конструкцию весом три килограмма, которая ограничивает подвижность головы. Ее снимут не раньше, чем через три месяца. Врачи считают, что женщина легко отделалась. Если бы она сломала один из соседних позвонков, то ее могло бы парализовать на всю жизнь.