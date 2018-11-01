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Пациент с ножом напал на людей в больнице в Японии
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В японской больнице мужчина ранил ножом двух человек, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Depositphotos / sudok1
Мужчина в больнице в городе Амагасаки префектуры Хёго ранил ножом двоих человек, сообщает агентство Киодо.
По данным агентства, молодой мужчина 28 лет ранил ножом двух человек в зале ожидания центральной больницы города. Один из пострадавших — сотрудник этого медицинского учреждения. О состоянии пострадавших не сообщается.
Молодой человек задержан прибывшей полицией. О мотивах преступления не сообщается.
Без записи ожидание приема в больницах Японии может продолжаться очень долго: 4-6 часов не являются рекордом. С записью очередь движется быстрее, но часто врачу удается принять пациента через полчаса-час после указанного времени. Кроме того, чтобы попасть на утренний прием до 12 часов дня нужно прийти в больницу хотя бы за час. В противном случае придется ожидать вечернего приема, который начинается в 15 часов. Инцидент в больнице произошел в 11.45 по местному времени (5.45 мск).
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