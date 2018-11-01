Пилот смешал пиво с вином, пришел на работу и опозорился

Второй пилот авиакомпании Japan Airlines арестован в Лондоне за десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

42-летнего сотрудника авиакомпании заметили пьяным, когда он ехал в автобусе из терминала лондонского аэропорта Хитроу на взлетно-посадочную полосу. Тест на алкогольное опьянение, проведенный полицией Лондона, выявил десятикратное превышение норм, установленных в Великобритании.

Во время допроса пилот признался, что выпил полтора литра вина и 1,8 литра пива в баре отеля за ночь до вылета. Однако сотрудники авиакомпании Japan Airlines утверждали, что проведенный ими перед взлетом анализ не выявил алкоголя в крови летчика.

Полиция арестовала нарушителя, а его рейс до международного аэропорта Токио был задержан на час. Позже представители Japan Airlines принесли извинения за действия своего сотрудника.

В марте 2017 года пилот канадской авиакомпании Sunwing Airlines выпил бутылку водки незадолго до рейса, а затем пришел на работу и заснул прямо в самолете. Когда Мирослав Гронич пришел, его коллеги заметили, что он шатается и нечетко выговаривает слова. Они выгнали его из самолета, но он заснул.