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Пилот смешал пиво с вином, пришел на работу и опозорился
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Пилот смешал пиво с вином, пришел на работу и опозорился 

Lenta.ru + ещё 4 10 часов назад
Фото: Markus Mainka / picture alliance / Globallookpress.com
Второй пилот авиакомпании Japan Airlines арестован в Лондоне за десятикратное превышение нормы алкоголя в крови. Об этом сообщает японский телеканал NHK.
42-летнего сотрудника авиакомпании заметили пьяным, когда он ехал в автобусе из терминала лондонского аэропорта Хитроу на взлетно-посадочную полосу. Тест на алкогольное опьянение, проведенный полицией Лондона, выявил десятикратное превышение норм, установленных в Великобритании.
Во время допроса пилот признался, что выпил полтора литра вина и 1,8 литра пива в баре отеля за ночь до вылета. Однако сотрудники авиакомпании Japan Airlines утверждали, что проведенный ими перед взлетом анализ не выявил алкоголя в крови летчика.
Полиция арестовала нарушителя, а его рейс до международного аэропорта Токио был задержан на час. Позже представители Japan Airlines принесли извинения за действия своего сотрудника.
В марте 2017 года пилот канадской авиакомпании Sunwing Airlines выпил бутылку водки незадолго до рейса, а затем пришел на работу и заснул прямо в самолете. Когда Мирослав Гронич пришел, его коллеги заметили, что он шатается и нечетко выговаривает слова. Они выгнали его из самолета, но он заснул.
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