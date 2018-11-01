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Россиянка выпала из окна многоэтажки на Пхукете
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Россиянка выпала из окна многоэтажки на Пхукете 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Полиция Таиланда расследует смерть россиянки, выпавшей из окна квартиры на 7 этаже здания. Речь идет о 48-летней гражданке РФ по имени Жана, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Пхукет ньюс".
Уже известно, что женщина въехала в Таиланд 16 октября. "Она арендовала жилье на три месяца, а планировала покинуть страну 14 ноября", — рассказали в правоохранительных органах.
Полиция считает, что смерть наступила в результате падения с высоты. Однако окончательный вывод следователи сделают лишь после проведения экспертизы.
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