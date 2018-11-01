В Москве напали на главу аппарата префектуры СЗАО

Москве напали на руководителя аппарата префектуры Северо-Западного административного округа Алексея Микерова. Чиновника ударили ножом на улице Привольная, когда он подошёл к подъезду своего дома.

С места преступления неизвестный скрылся. Полицейские объявили план «Перехват».

50-летний Алексей Микеров госпитализирован с двумя ранениями ягодичной области, информирует Telegram-канал Mash.

Ранее News.ru сообщал, что в Москве арестован один из подозреваемых в покушении на бездомного. Сообщника 16-летнего подростка ищут сотрудники полиции.