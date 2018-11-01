Ещё
В Москве напали на главу аппарата префектуры СЗАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве напали на главу аппарата префектуры СЗАО 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search/Simon Belcher
В Москве напали на руководителя аппарата префектуры Северо-Западного административного округа Алексея Микерова. Чиновника ударили ножом на улице Привольная, когда он подошёл к подъезду своего дома.
С места преступления неизвестный скрылся. Полицейские объявили план «Перехват».
50-летний Алексей Микеров госпитализирован с двумя ранениями ягодичной области, информирует Telegram-канал Mash.
Ранее News.ru сообщал, что в Москве арестован один из подозреваемых в покушении на бездомного. Сообщника 16-летнего подростка ищут сотрудники полиции.
News.ru: последние новости
Упавшая с четвёртого этажа ТЦ женщина скончалась Офицеры полиции изнасиловали дознавателя в Башкирии Установлены личности пострадавших в московском ТЦ женщин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Изнасилованная коллегами дознаватель оказалась дочкой силовика304
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад764
«Надругались над коллегой»: групповое изнасилование в МВД74
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу445
За что Россия должна «заплатить высокую цену»102
Видео
03:59
Очень странный полет: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
04:24
Объяснен провал в создании российского беспилотника
Армия Оружие
01:06
Российский сенатор вцепился в бороду украинцу
Политика Украина
00:58
Позиция Лукашенко по Крыму восхитила Запад
В мире
01:11
Треть телевизоров останутся с «черным» экраном
Общество
02:57
Украина закроет небо над Черным морем
Армия Украина
00:21
Официант запустил торт в посетителя и попал на видео
В мире Украина
03:41
Семенович госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:08
Вот почему уходит Ангела Меркель
В мире Европа
12:24
Путин назвал цели новой миграционной политики
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение