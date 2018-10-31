Очень странный полет: почему упал Boeing

Отказ приемников воздушного давления — такую версию катастрофы индонезийского лайнера Boeing 737 высказывают эксперты. Что на это указывает, и в чем слабое место этих датчиков — в материале «Газеты.Ru».

Новый день поисков обломков потерпевшего крушение самолета не оказался бесплодным. Во-первых, поисковым службам удалось обнаружить 20-метровый объект, который может оказаться фюзеляжем или крылом разбившегося лайнера. Он лежит на глубине 32 метра, заявили представители спасательных служб Индонезии.

«Пока мы не можем подтвердить, является ли это частью самолета, заявил полковник Харис Нугрохо, директор Центра гидрологии и океанографии Индонезии. — Сканер-сонар будет помещен под воду, чтобы получить изображение объекта».

По его словам, на эту операцию потребуется пять часов, на месте работает исследовательское судно KRI Rigel 933, оснащенное многолучевым сонаром для поиска подводных объектов.

Другой важной и обнадеживающей новостью стало то, что поисковикам удалось, наконец, зафиксировать сигналы бортовых самописцев, которые должны стать главной зацепкой в расследовании этой авиакатастрофы, в которой погибли 189 человек.

По словам Харио Сатмико, замглавы Национального комитета по безопасности на транспорте, несмотря на то, что сигналы пойманы, потребуется еще немало «технических усилий», чтобы точно определить местоположение так называемых черных ящиков. Как сообщил руководитель этого ведомства в эфире местного телевидения, сигналы приборов обнаружены не далее, чем в трех километрах от восьми поисковых групп, работающих в районе гибели лайнера.

В скором времени поисковые группы намерены сосредоточиться на одной конкретной точке, на которую указывают пойманные сигналы. Накануне район поиска был расширен до 400 квадратных миль. Все поднятые на поверхность вещи и обломки лайнера в настоящее время собираются в порту Танджунг. Ранее власти уже приступили к опознанию первых найденных тел погибших и предупредили, что всех их, вероятно, поднять и опознать не удастся.

Для участия в расследовании крушения в Индонезию по приглашению местных властей прибыла специальная команда инженеров Boeing. Разбившийся Boeing 737 MAX 8 был новейшей модификацией, состоял в парке авиакомпании с августа и успел налетать всего 800 часов.

Известно, что после крушения власти страны велели проверить техническое состояние 12 других аналогичных самолетов, летающих в индонезийских авиакомпаниях.

Тем временем стало ясно, на какую неполадку экипаж самолета жаловался вечером накануне авиакатастрофы. Согласно данным сайта FlightRadar24 предпоследний полет из Денпасара (Бали) в Джакарту также сопровождался необычными изменениями высоты и скорости — в том числе необъяснимый провал на триста метров за 27 секунд в то время, когда обычно должен был идти набор высоты.

Харио Сатмико, замглавы Национального комитета по безопасности на транспорте пояснил, что технической проблемой во время предпоследнего полета были «недостоверные показания скорости». Заявили о себе и два пассажира предыдущего воскресного рейса, которые вспомнили о проблемах в системе кондиционирования и освещения салона.

«Я была зла, поскольку, как пассажир, заплативший за билет, имела право знать о безопасности полета, — рассказала телеведущая Кончита Кэролайн, летевшая тем рейсом. Она добавила, что на протяжении всего полета слышала странный звук от двигателя.

Ключи к разгадке эксперты ищут в необычном поведении самого самолета, которое было отмечено при помощи наземных служб контроля и в последнем полете. Так, пролетев 19 километров, экипаж сообщил о намерении вернуться, однако разворота так и не осуществил. По словам Дэвида Соуси, бывшего инспектора Управления гражданской авиацией США, то, что в полете не был подан сигнал бедствия, вызывает удивление.

«Самое удивительное для меня — то, что они не подал сигнал бедствия. Они просто сказали — мы возвращаемся, — заявил он CNN.

— Но глядя на дальнейший трек самолета, я вижу очень резкое снижение, которое они не должны были делать. Они должны были сохранять высоту, развернуться и возвращаться в аэропорт».

Обращают на себя и резкие изменения высоты и скорости в последнем полете — вскоре после взлета он набрал 700 метров, потом резко снизился до 490, затем поднялся до 1500 — 1800 метров и резко пошел вниз до момента, когда с ним пропала связь в 6:32 по местному времени.

Все это наводит ряд экспертов на мысль, что причиной катастрофы мог быть отказ приемников воздушного давления, в основе которых лежат так называемые трубки Пито.

«Изменчивый характер полета заставляет нас подозревать проблему с системой приемниками воздушного давления», — сказал new York Times Джерри Соетжатман, индонезийский авиационный эксперт.

О возможной проблеме в ПВД также говорят и источники Wall Street Journal в авиационных кругах — скорее всего, речь шла о расхождения показаний высоты, которые на основе данных ПВД получают на индикаторах командир экипажа и второй пилот.

При всей совершенности современных самолетов приемники воздушного давления остаются их слабым местом — за последние годы они не раз становились причиной катастроф и серьезных инцидентов. Так, именно расхождение в показания скорости из-за засорения трубок Пито льдом стало причиной крушения A330 в Атлантике 1 июня 2009 года.

На отказ ПВД в недавней катастрофе пассажирского Ан-148 в Подмосковье указывал предварительный отчет МАК. Как показал первичный анализ параметров, причиной катастрофы могли стать дезориентировавшие экипаж неверные показания скорости самолета от обледеневших приемников полного давления —

В последние десятилетия американские и европейские регуляторы выдали немало рекомендаций по проверке и контролю работоспособности ПВД. Однако, несмотря на их простоту, инциденты продолжались — бывали случаи, когда в них селились пчелы, или аэродромные техники забывали снять с них колпачки после покраски или ремонта.

«С этой системой может произойти много чего, несмотря на то, что она довольно проста», — пояснил WSJ неназванный американский пилот.

Как стало известно в среду, министерство транспорта Индонезии временно отстранило от исполнения обязанностей технического директора авиакомпании Lion Air. Также отстранены от работы техники авиакомпании, допустившие самолет к вылету.