Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость

Громкий секс-скандал в полиции Уфы набирает обороты: трое офицеров полиции, большие начальники и уважаемые в городе люди, подозреваются в групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Потерпевшая оказалась дочерью замначальника регионального управления Росгвардии — и теперь полицейским светят очень большие неприятности. Этот скандал рискует вскрыть давнюю и хорошо скрываемую проблему сексуального насилия над сотрудницами российских силовых структур. Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру»

Отдали честь

В ночь на вторник, 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району (город Уфа, улица Октябрьской революции) не спали. Три старших офицера решили устроить застолье: 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард М., 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району Салават Г. и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Я. Мужчины вели душевные беседы под спиртное — и в какой-то момент вспомнили, что в соседнем здании задерживается на работе их подчиненная.

23-летняя Екатерина (имя изменено) только в этом году окончила юридический институт МВД России и устроилась на работу дознавателем в ОМВД по Уфимскому району. Ее можно назвать потомственным силовиком: отец Екатерины — заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан . Казалось бы, при столь влиятельном родственнике проблем на службе не должно быть вообще — но жизнь распорядилась иначе.

В какой-то момент застолья трое офицеров решили пригласить Екатерину к себе: они вызвали девушку — лейтенанта полиции — в свой кабинет. Та вскоре пришла из соседнего здания. Причину вызова ей объяснили просто: мол, служебная необходимость. На деле же офицеры вначале попытались напоить Екатерину, а затем учинили над ней групповое изнасилование. Девушку избили; позже врачи диагностировали у нее телесные повреждения в виде множественных разрывов тканей.

Уже на следующий день Екатерина обратилась в следствие. 31 октября троих офицеров полиции задержали по подозрению в групповом изнасиловании, а региональное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело. По словам Евгения Каневского, официального представителя управления, следствие намерено ходатайствовать об аресте всех трех фигурантов. Что до пострадавшей девушки, то она получила медицинскую помощь и в настоящее время находится дома.

Любители ЗОЖ и дисциплины

Само собой, МВД не осталось в стороне от крайне щекотливой ситуации. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила «Ленте.ру», что по факту уфимской истории началась служебная проверка.

— По решению руководства Главного управления собственной безопасности МВД России группа сотрудников Главка направлена в Республику Башкортостан для проверки информации о совершении тяжкого преступления в отношении сотрудницы отдела МВД России по Уфимскому району, — сообщила Волк. — Они установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям руководящего состава территориальных органов внутренних дел на региональном и районном уровнях. Виновных должностных лиц привлекут к ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Kurer-sreda.ru

Интересно, что предполагаемые насильники оказались исключительно положительными людьми с точки зрения характеристик: семейными, приверженцами здорового образа жизни и дисциплины. Так, Павел Я. начинал карьеру с должности обычного инспектора УФМС с годовой зарплатой в 227 тысяч рублей, женат, является фанатом ЗОЖ и игры в дартс. Еще в бытность инспектором Павел участвовал в зимней Спартакиаде среди сотрудников миграционной службы и занял второе место в соревнованиях по дартс.

Еще один задержанный, Эдуард М., вступил в должность в июне 2013 года. В своем докладе по раскрываемости преступлений за 2017 год он уделил особое внимание «укреплению дисциплины и законности среди личного состава» и сообщил, что за год к дисциплинарной ответственности было привлечено 80 сотрудников.

«В целях сокращения дисциплинарных чрезвычайных происшествий с участием личного состава нами организовано ежеквартальное проведение занятий с личным составом по служебной подготовке, посещение руководителями подразделений подчиненных сотрудников по месту жительства», — отмечал он.

Из жертвы — в Шурыгину

Вскоре после того, как история уфимского изнасилования стала набирать обороты, в соцсетях появилась любопытная информация: якобы некие люди готовы заплатить 10 миллионов рублей за прекращение дела о групповом изнасиловании Екатерины. И, видимо, заплатили потому что очень скоро в региональных СМИ стали появляться статьи, где подозреваемые и потерпевшая едва ли не меняются местами. К примеру, уфимская версия kp.ru представляет предполагаемых насильников, как «старых и уважаемых офицера полиции», которые решили встретиться, вспомнить былое и выпить за здоровье.

Издание подчеркивает, что все трое подозреваемых — известные и влиятельные в Башкирии полицейские, а дальше начинается рассказ о Екатерине. Местные журналисты утверждают, что девушка, в отличие от старших коллег, характеризуется негативно. Употребляются такие эпитеты как «заносчивая, высокомерная». Отдельно отмечается, что Екатерине нравилось привлекать внимание мужчин. И в какой-то момент «один из источников издания» произносит, как бы между дел, что «за ней даже закрепилась слава Шурыгиной в погонах».

Обыкновенная история

Источники в столичных правоохранительных органах рассказали «Ленте.ру», что домогательства в отношении женщин-сотрудниц полиции встречаются часто. Особо уязвимы новые сотрудницы и стажерки, которые надеются получить работу.

— Пару лет назад в УВД пришла девушка, чтобы устроиться следователем, — говорит один из источников. — Она стажировалась, походило время решать, оформлять ее на должность или нет. Ей начальник сказал, что возьмет на работу с одним условием — анальный и оральный секс. С ним и его заместителем. В итоге девушка от работы отказалась, теперь работает юристом в сфере, не связанной с правоохранительной системой. Но перед тем, как стажерка ушла, другая начальница следствия сказала ей, что это нормально, и она сама так сделала карьеру.

По данным другого источника, нечто подобное практикуется и в Московской области. Будто бы, когда проходит новый набор учащихся в профильные образовательные учреждения полиции, их начальники и заместители напрямую предлагают девушкам на время учебы стать их подругами.

Proufu.ru

— Некоторые соглашаются, потому что они там живут на казарменном положении и не могут уехать домой, а если учебу не закончат, их уволят, — объясняет он. — Впрочем, справедливости ради, домогательствами к женщинам «грешат» не только сотрудники МВД. Ни для кого у нас не секрет, что заместители прокуроров зазывают на свои застолья женщин-следователей и пристают к ним под предлогом того, чтобы в дальнейшем помогать при сдаче уголовных дел через них в суд.

«Это история (…) очень и очень распространенная и не только в полиции. Сауна или "посиди на коленках", или просто навязчивое желание обнять, пригрозив "проблемами". У нас масса таких обращений», — отмечает в Facebook правозащитница Алена Попова, основатель и руководитель фонда Human Capital.

Так что не исключено, что уфимский скандал уже в ближайшее время станет отправной точкой для широкого обсуждения темы сексуальных домогательств в среде российских силовиков.